Эксперт: для США вопрос поставок Киеву летального оружия практически решен

Советник президента США Герберт Макмастер прокомментировал сообщения о поставках оружия Киеву. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон готов поставлять ВСУ высокотехнологичные образцы противотанкового оружия.

Белый дом заинтересован в повышении обороноспособности Киева. Так советник американского президента по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер прокомментировал сообщения о том, что Пентагон порекомендовал президенту США Дональду Трампу поставить Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

В интервью телеканалу MSNBC Макмастер подчеркнул, что США уже оказывают Киеву поддержку. По словам генерала, форма помощи не имеет значения, и Белый дом рассматривает различные варианты оказания такого содействия.

"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы России не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", – заявил он.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщил, что министерство обороны США официально рекомендовало Белому дому поставить Украине образцы высокотехнологичного противотанкового оружия. Речь идет о поставках комплексов Javelin на сумму около 50 млн долларов. По сведениям канала, сейчас власти США решают, поставлять ли им ПТРК напрямую, либо задействовать посредников, а также оценивают, смогут ли американские специалисты обучить работе с Javelin украинских военных.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вопрос поставки летального оружия Киеву для США практически решен.

"Думаю, что в свете новых антироссийских санкций Вашингтона, вопрос о поставке США оружия Киеву, в том числе и летального, можно считать почти решенным. Кстати, нельзя исключать и того, что Вашингтон уже скрыто поставляет летальное оружие ВСУ – по крайней мере, в СМИ такая информация имеется. В США очень сильное оружейное лобби во власти, поэтому я не стал бы исключать возможности и официальных поставок оружия на Украину. США не участвуют в "нормандском формате", хотя имеют серьезное влияние на украинскую власть. Поэтому Вашингтон и Киев считают, что вольны заключать любые соглашения по линии обороны друг с другом. Но, конечно, потенциальные поставки вооружения на Украину Соединенными Штатами не вяжутся с Минскими соглашениями, всячески их "растаптывают", нарушают. Но Киев не собирается выполнять эти соглашения", – сказал Иван Мезюхо.

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