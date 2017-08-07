Мнение о словах Тиллерсона: США в дипотношениях используют "закон джунглей"

США ответят на сокращение своей дипмиссии в России к 1 сентября, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Вашингтоне намерены продолжать "дипломатическую войну".

США ответят на сокращение числа сотрудников американской дипломатической миссии в России к 1 сентября. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает агентство Associated Press.

По словам Тиллерсона, об этом сроке он уже уведомил главу МИД России Сергея Лаврова в ходе встречи, которая прошла на Филиппинах 6 августа.

Тиллерсон также сообщил, что задал Лаврову несколько уточняющих вопросов о российском решении.

Ранее Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников дипломатических представительств в РФ, чтобы привести его в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США. Американский Госдеп заявил, что сожалеет о принятом Москвой решении и думает над ответом.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Вашингтоне намерены продолжать "дипломатическую войну".

"В данном случае американцы используют принцип: "зуб за зуб". Эта конфронтационная война продолжается и будет продолжаться, потому что американцы используют "закон джунглей" в дипломатических отношениях. И что дальше? Действия могут носить асимметричный характер. Американцы могут надавить на своих партнеров: на Великобританию, Германию, Францию, и они могут включиться в эту дипломатическую войну. Это опасная тенденция. Американцы считают, что у них руки развязаны, и можно действовать в любом направлении, увязывать все и вся. Поэтому здесь могут быть действия абсолютно не связанные с высылкой дипломатов. Хотя, думаю, что и от этого они тоже не откажутся", – сказал Александр Гусев.

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