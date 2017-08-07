Экономист: Украина действительно может столкнуться "с шоком" в зимний сезон

Минэнерго Украины не исключило "технической неготовности" к транзиту газа. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что оборудование украинской ГТС может давать сбой.

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа из-за недостатка инвестиций, заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик.

На днях руководство "Укртрансгаза" обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы из-за рисков, связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины, что может серьезно сказаться на готовности страны к зимнему периоду.

Глава Минэнерго позицию "Укртрансгаза" поддержал.

"Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", — сказал Насалик в интервью одному из украинских телеканалов.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что оборудование украинской ГТС может давать сбой.

"Проблема Украины – в отказе от развития, от инвестиций в реконструкцию для нормальной работы оборудования. Это означает, что страна действительно может столкнуться с шоком в зимний сезон, когда начнется отказ оборудования то там, то тут. В результате чего выполнение всех обязательств по поставке тепла будет сорвано. И все-таки, несмотря на то, что такая возможность существует, мне кажется, что сейчас – это такие "пугалки". Украинские начальники пытаются немного встряхнуть свою бюрократию и дать понять, что еще не поздно все исправить, чтобы ближайшей зимой не произошло катастрофы, и чтобы это не имело политических последствий", — сказал Василий Колташов.

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