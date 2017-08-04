Олейник: от патрульной полиции Украины общество – в шоке

Украинские полицейские разбили в 2017 году почти 500 автомобилей, сообщают СМИ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что низкий профессионализм патрульной полиции не может не вызывать возмущения.

Почти 500 полицейских автомобилей были разбиты в ДТП на Украине с начала 2017 года, сообщило украинское интернет-издание "Главком" со ссылкой на Национальную полицию страны.

В ответе ведомства на запрос издания сообщается, что за последние два года автопарк патрульной полиции пополнился на 1514 автомобилей. Серьезное обновление автопарка произошло в конце мая 2017 года — тогда на службе Национальной полиции Украины появилось 635 японских кроссоверов Mitsubishi.

"С начала этого года работники управлений патрульной полиции в областях Украины повредили 461 служебный автомобиль в результате дорожно-транспортных происшествий", — говорится в сообщении издания.

По данным ведомства, больше всего разбитых патрульных машин в Киеве (150 единиц), Харькове (45), Одессе (36), Львове (34) и Днепре (33).

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что причина столь высокого уровня аварийности — в непрофессионализме украинской патрульной полиции, и это не может не вызывать возмущения у украинских граждан.

"Приехали "крупные специалисты" из Грузии — Эка Згуладзе (бывшая замминистра внутренних дел Украины) и другие – и начали реформировать украинскую правоохранительную систему, а по сути, разваливать ее. Вместо того чтобы обучать, поднимать дисциплину, бороться с коррупцией внутри системы, они убрали профессионалов. Набрали бывших официантов, девчонок с улицы и дали им форму. В некоторых областных центрах, когда приводили новый состав к присяге, срочно выдавали водительские права. Такие скороспелые курсы подготовки дали свои плоды — буквально в первый же день начали уничтожать ту технику, которую им вручили. Кроме того, имеем полный развал правоохранительной системы, в том числе патрульной службы, ГАИ и так далее. И дальше будет еще хуже. Ведь они с ошибками пишут, не могут заполнить протокол! Они получили красивую американскую форму, надели очки, начали делать селфи, и в тоже время – пренебрегать законностью, правилами поведения. Общество – в шоке", — сказал Владимир Олейник.

По его словам, ущерб от разбитой техники будет покрываться за счет бюджета.

"Исключительно за счет бюджета, а там – дыра. Поэтому в некоторых регионах патрульную службу уже пересадили с иномарок. А скоро, наверное, будут на украинских "Запорожцах" выезжать или пешком ходить", — отметил Владимир Олейник.



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