Сенатор: в Киеве по поводу моста в Крым разыгралась фантазия

На Украине отказались верить, что Россия построит мост через Керченский пролив. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве привыкли подвергать голословной критике все, что происходит в России.

Министр юстиции Украины Павел Петренко не верит, что Россия сможет построить мост в Крым через Керченский пролив. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

По мнению украинского чиновника, Россия не способна построить мост собственными силами, а компании из других стран к строительству не присоединятся из-за угрозы санкций.

"Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии", – заявил Петренко. По его мнению, "перспектив у этого проекта нет".

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны готовят к России иск из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, к которому привело строительство моста.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве привыкли подвергать необоснованной критике все, что происходит в России.

"Их фантазия приняла уже такие масштабы, что фактически по любому случаю они допускают критические высказывания. А уж тем более, в отношении Керченского моста. Но эти высказывания ничем не обоснованы. Они не основаны ни на глубоком знании того, как строится мост, ни на владении информацией о том, в каком состоянии находится сегодня стройка, ни на консультациях с людьми, которые разбираются в этом профессионально. Это чисто политическое заявление. Захотелось министру юстиции Украины сделать такое заявление – и он его сделал. Ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Но, думаю, что нам осталось ждать не так долго – буквально через год по Керченскому мосту начнется автомобильное движение, а затем и железнодорожное. А Петренко и те в руководстве Украины, кто страдает русофобией, найдут какую-нибудь другую тему. А Крымский мост будет построен. Мы, крымчане его очень ждем", – сказал Сергей Цеков.

В конце июля было завершено возведение свода автомобильной арки моста.

Мост, который соединит Крым и Краснодарский край через Керченский пролив, станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Открытие движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, время в пути между двумя берегами при разрешенной максимальной скорости 120 км/ч не будет превышать десяти минут. Пропускная способность железнодорожных путей на мосту – 47 поездов в сутки в каждую сторону.

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