Мнение: продление дисквалификации легкоатлетов РФ – бездарное решение

Конгресс IAAF продлил временное лишение Всероссийской федерации легкой атлетики членства в организации. Спортивный журналист Николай Долгополов считает отношение IAAF к российским спортсменам откровенно дискриминационным.

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил в четверг временное лишение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в организации.

За продление дисквалификации ВФЛА высказались 166 членов конгресса, против – 21. Конгресс IAAF проходил 2-3 августа в Лондоне. Как заявил президент IAAF Себастьян Коу, к рассмотрению вопроса о членстве ВФЛА планируется вернуться через два месяца.

ВФЛА продолжает оставаться временно лишенной членства в IAAF из-за последствий допингового скандала, из-за чего российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом. На стартующем 4 августа в Лондоне чемпионате мира выступят 19 россиян, получивших индивидуальные разрешения от IAAF участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что продление срока дисквалификации ВФЛА является безосновательным.

"Это абсолютно бездарное решение. Я в течение более чем полутора лет входил в рабочую комиссию, которая выполняла все требования комиссии (IAAF) и воплотила в жизнь все требования IAAF к нашей федерации. И я помню, что перед самой Олимпиадой в Рио было заседание, на котором тот же самый норвежец Руне Андерсен (глава независимой инспекционной комиссии IAAF – ред.) взял огромный фолиант, в котором были записаны все требования, и все – клянусь, как на Библии – все требования были выполнены. И когда мы спросили Руне Андерсена и его правую руку – английского юриста Тейлора: "Что вы будете рекомендовать?", он (Андерсен) сказал такую фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь: "У вас, у русских, нет культуры обращения с допингом, она отсутствует. Эта культура у вас не воспитана". (Мы спросили), "что вы имеется в виду под "культурой""? (Он ответил), вот, мол, "у вас плохо относятся к тем людям, которые сообщают о применении допинга"… Такое высказывание для меня было поразительным. Оскорблять таким образом народ просто потому, что таких людей, как Юлия Степанова (российская легкоатлетка, в декабре 2014 года в интервью немецкому телеканалу ARD обвинившая ВФЛА в нарушениях – ред.) набралось не очень много – для меня это было очень неприятно", – рассказал Николай Долгополов.

По его мнению, негативное отношение к российским спортсменам в IAAF во многом определяется личными антипатиями руководства ассоциации.

"Пока у руля международной легкоатлетической федерации стоит англичанин лорд Коу, наше положение в ней всегда будет очень и очень шатким. Если мы туда и вернемся, то преодолев безгранично широкое и твердое сопротивление Коу. Я думаю, что эта его позиция не принципиальная, я бы назвал ее – и я отвечаю за свои слова – русофобской. Не знаю, чем мы так не угодили Коу, парню из простой семьи, ставшему лордом, – дай ему бог здоровья и счастья… Коу всем в свое время обещал, что к сентябрю 2017 года, когда окончится Чемпионат мира, который сейчас начинается в Лондоне, мы будем восстановлены. Но решение нового конгресса IAAF говорит о противоположном. И это противоречит всем нормам демократии, за которые столь ратуют и Коу, и все его коллеги", – считает Николай Долгополов.

Он пожелал российским спортсменам, которые будут выступать в индивидуальном порядке на чемпионате мира в Лондоне, добиться наивысших результатов.

"Мне кажется, что эти 19 ребят, которые (будут выступать) в Лондоне, должны на все плюнуть и выступать так, как они бы выступали под родным флагом", – сказал Николай Долгополов.

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