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Мнение: Польша на фоне "борьбы с РФ" пытается получить секретные технологии

17:0504.08.2017
(обновлено: 17:06 04.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в ПольшеАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Польша грозит США разорвать сделку по покупке Patriot, сообщают СМИ. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Варшава играет в игру, которую в Вашингтоне вряд ли поддержат.

Минобороны Польши пригрозило США разорвать соглашение о покупке систем противовоздушной обороны Patriot, если американская сторона не передаст Варшаве определенные технологии. Соответствующее письмо было направлено в Управление военного сотрудничества Министерства обороны США 15 июля, сообщает портал Defense News.

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Письмо было направлено спустя неделю после подписания соглашения по покупке Польшей американских комплексов Patriot, отмечает Defense News. Ожидается, что системы будет переданы Варшаве до 2022 года.

В письме Минобороны Польши указывается, что сначала США должны передать Польше элементы технологий комплексной системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Затем должны быть согласованы условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия.

"Неспособность исполнить эти положения приведет к отказу от предложения, что приведет к срыву процесса поставок в рамках программы", – приводит портал цитату из письма.

После того, как его содержание стало достоянием СМИ, польское ведомство опубликовало на своем сайте заявление, в котором попыталось смягчить формулировки. В сообщении указывалось, что Польша "продолжит переговоры в духе взаимопонимания".

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Польша играет в определенную игру.

"Варшава никогда не откажется от сделки с США – своих средств ПВО у нее нет. Где они будут брать военные технологии? Поэтому и делают попытку выманить их у американцев. Но американцы понимают: отдадут технологии Польше, а потом эти технологии появятся где-нибудь на Ближнем Востоке, поляки – известные торговцы. Поэтому вряд ли они это получат от Соединенных Штатов. Придется закупать Patriot без технологий. Поляки еще и на французов надавили: мол, не купят их вертолеты, если им технологии не дадут. Это такая целенаправленная акция: и французов подавить, и у Соединенных Штатов попробовать выманить – может, что-то получится на фоне борьбы с Россией. Но не в привычке США делиться с кем-то технологиями", – сказал Олег Глазунов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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