Мнение: Польша на фоне "борьбы с РФ" пытается получить секретные технологии

Минобороны Польши пригрозило США разорвать соглашение о покупке систем противовоздушной обороны Patriot, если американская сторона не передаст Варшаве определенные технологии. Соответствующее письмо было направлено в Управление военного сотрудничества Министерства обороны США 15 июля, сообщает портал Defense News.
В письме Минобороны Польши указывается, что сначала США должны передать Польше элементы технологий комплексной системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Затем должны быть согласованы условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия.
"Неспособность исполнить эти положения приведет к отказу от предложения, что приведет к срыву процесса поставок в рамках программы", – приводит портал цитату из письма.
После того, как его содержание стало достоянием СМИ, польское ведомство опубликовало на своем сайте заявление, в котором попыталось смягчить формулировки. В сообщении указывалось, что Польша "продолжит переговоры в духе взаимопонимания".
Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Польша играет в определенную игру.
"Варшава никогда не откажется от сделки с США – своих средств ПВО у нее нет. Где они будут брать военные технологии? Поэтому и делают попытку выманить их у американцев. Но американцы понимают: отдадут технологии Польше, а потом эти технологии появятся где-нибудь на Ближнем Востоке, поляки – известные торговцы. Поэтому вряд ли они это получат от Соединенных Штатов. Придется закупать Patriot без технологий. Поляки еще и на французов надавили: мол, не купят их вертолеты, если им технологии не дадут. Это такая целенаправленная акция: и французов подавить, и у Соединенных Штатов попробовать выманить – может, что-то получится на фоне борьбы с Россией. Но не в привычке США делиться с кем-то технологиями", – сказал Олег Глазунов.
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