Мнение: Польша на фоне "борьбы с РФ" пытается получить секретные технологии

Польша грозит США разорвать сделку по покупке Patriot, сообщают СМИ. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Варшава играет в игру, которую в Вашингтоне вряд ли поддержат.

Минобороны Польши пригрозило США разорвать соглашение о покупке систем противовоздушной обороны Patriot, если американская сторона не передаст Варшаве определенные технологии. Соответствующее письмо было направлено в Управление военного сотрудничества Министерства обороны США 15 июля, сообщает портал Defense News.

Письмо было направлено спустя неделю после подписания соглашения по покупке Польшей американских комплексов Patriot, отмечает Defense News. Ожидается, что системы будет переданы Варшаве до 2022 года.

В письме Минобороны Польши указывается, что сначала США должны передать Польше элементы технологий комплексной системы управления и радарной системы PAC-3, а также пусковых установок. Затем должны быть согласованы условия передачи секретной информации, которая позволит перевести в Польшу производство ракет SkyCeptor и радаров на основе нитрида галлия.

"Неспособность исполнить эти положения приведет к отказу от предложения, что приведет к срыву процесса поставок в рамках программы", – приводит портал цитату из письма.

После того, как его содержание стало достоянием СМИ, польское ведомство опубликовало на своем сайте заявление, в котором попыталось смягчить формулировки. В сообщении указывалось, что Польша "продолжит переговоры в духе взаимопонимания".

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Польша играет в определенную игру.

"Варшава никогда не откажется от сделки с США – своих средств ПВО у нее нет. Где они будут брать военные технологии? Поэтому и делают попытку выманить их у американцев. Но американцы понимают: отдадут технологии Польше, а потом эти технологии появятся где-нибудь на Ближнем Востоке, поляки – известные торговцы. Поэтому вряд ли они это получат от Соединенных Штатов. Придется закупать Patriot без технологий. Поляки еще и на французов надавили: мол, не купят их вертолеты, если им технологии не дадут. Это такая целенаправленная акция: и французов подавить, и у Соединенных Штатов попробовать выманить – может, что-то получится на фоне борьбы с Россией. Но не в привычке США делиться с кем-то технологиями", – сказал Олег Глазунов.

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