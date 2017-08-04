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Депутат ДНР: удивительно, что ситуацию с блиндажом зафиксировали в ОБСЕ

16:0404.08.2017
(обновлено: 16:41 04.08.2017)
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты ВСУ неподалеку от Широкино, Донецкая областьСолдаты ВСУ неподалеку от Широкино, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Жители села Сопино в Донбассе засыпали вырытый возле домов блиндаж украинских силовиков, сообщили в СММ ОБСЕ. Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik выразил надежду, что отношение на Западе к действиям Киева изменится.

Радиовышка
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ стали свидетелями конфликта жителей села Сопино в Донбассе с украинскими военнослужащими, сооружавшими блиндаж возле жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

"В подконтрольном правительству Сопино члены патруля миссии видели, как около 40-50 жителей (разных возрастных групп, больше половины из которых были женщины) яростно спорили с десятью военнослужащими вооруженных сил Украины", – сообщили в пресс-службе миссии.

Как уточнили в СММ, местные жители были возмущены тем, что военнослужащие строили блиндаж в селе.

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© AP Photo / Evgeny Kraws
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"Команда СММ видела свежевырытый блиндаж (глубиной два метра), который находился на расстоянии примерно 20 метров от ближайшего дома. После того как военнослужащие покинули данный район, наблюдатели видели, как несколько местных жителей, используя лопаты, засыпали блиндаж", – добавили в пресс-службе.

Депутат Народного совета (самопровозглашенной) ДНР Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это в очередной раз показывает, что для нынешних украинских властей нет никаких моральных ограничений, что они готовы обустраивать позиции прямо на территории, где непосредственно живут мирные граждане. При этом, что удивительно, эта ситуация была зафиксирована мониторинговой миссией ОБСЕ, хотя нам известно по предыдущим отчетам, что эта миссия неохотно фиксировала какие-либо нарушения со стороны украинских формирований. Возможно, это говорит о каких-то подвижках, о том, что перестанут, наконец-то, закрывать глаза на военные преступления, которые осуществляются со стороны Украины. Будем надеяться, что ситуация изменится, информационная и моральная поддержка, которая была все эти годы со стороны Запада по отношению к Украине, снизится, и Запад начнет адекватно относиться к Украине и тем преступлениям, которые совершаются, с тем, чтобы виновные понесли ответственность", – сказал Мирослав Руденко.

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