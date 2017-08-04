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Политолог: смягчение формулировок в законе о санкциях – пиррова победа ЕС

15:4504.08.2017
(обновлено: 15:46 04.08.2017)
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© AP Photo / Martin MeissnerДоллары и евро. Архивное фотоДоллары и евро. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
Евросоюз добился смягчения формулировок в законе США о санкциях, заявил представитель России при ЕС Владимир Чижов. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что для европейцев в этой ситуации важно было сохранить лицо.

Евросоюзу удалось повлиять на смягчение некоторых формулировок закона по санкциям США в процессе его утверждения, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Действительно, тут я могу подтвердить на основании имеющейся у меня информации, что на этапе подготовки и прохождения закона представители Евросоюза, как в национальном качестве, так и по линии представительства ЕС в Вашингтоне, активно работали и с администрацией президента, и с конгрессом США. Кое-что им на самом деле удалось поправить", – сказал Чижов в интервью РИА Новости.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Политолог: европейские антисанкции против США? Очень сомнительно
"Удалось, например, заменить формулировку с того, что президент США "должен" на "может" применять санкции в статье закона, касающейся трубопроводов", – отметил он.

Теперь в ЕС, успокаивая себя, говорят о своей успешной работе по обеспечению учета американской стороной опасений Евросоюза, сказал Чижов.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее выразил удовлетворение смягчением законопроекта по санкциям. Европейцев беспокоил тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации "Северного потока-2".

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что смягчение формулировок в законопроекте США по санкциям – это сомнительный успех.

"Реально, конечно, у европейцев нет рычагов серьезного воздействия на политику США. Европейский союз, и прежде всего Германия, серьезно зависит от США в экономической сфере, в военно-политическом плане. И предложить что-то серьезное для воздействия на политику США у Европы в последнее время не очень получалось. США объективно рассматривали Европу как младшего партнера, который должен слушать, что ему говорят из-за океана, а не предлагать свои варианты. Но для Европы важно сохранить лицо, сейчас Европа в это и играет: мол, мы на саммитах G7 и на G20 предложили свое видение данной ситуации, и нам удалось повлиять на США. Лицо сохранено. Теперь европейские политики могут гордо говорить, что они могут отстаивать свою позицию. На самом деле это смягчение – это, скорее, пиррова победа. Если США будет нужно ввести антироссийские санкции, то они их введут, и европейские союзники на это решение не сильно повлияют. Да, будут пытаться договориться, будут пытаться уговорить, чтобы санкции не вводились, но США сделают то, что считают нужным для себя", – сказал Дмитрий Солонников.

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