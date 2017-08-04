Юрист: планы Киева по аресту зарубежных активов "Газпрома" бесперспективны

Украина намерена с осени начать процедуру ареста зарубежных активов "Газпрома". Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik выразила мнение, что киевским властям будет крайне сложно добиться удовлетворения своих требований.

Министерство юстиции Украины намерено с осени начать процедуру ареста имущества "Газпрома" в других странах в счет штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом, заявил глава ведомства Павел Петренко.

"Пока не буду называть те страны, в которых мы можем обратиться, чтобы не было политических манипуляций со стороны России", – отметил он в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в размере 3,2 млрд долларов. В холдинге, в свою очередь, заявили, что компания не ведет предпринимательской деятельности на Украине, передавая газ "Нафтогазу".

Попытки "Газпрома" отменить это решение в украинских судах были безуспешны, и АМКУ осенью прошлого года направил иск о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени за просрочку выплаты. Суд его удовлетворил. "Газпром" подал апелляцию, которую отклонили.

Также Минюст арестовал принадлежащие российскому холдингу акции компании "Газтранзит", зарегистрированной в Киеве, и списал в счет штрафа дивиденды по ним. В отношении "Газпрома" открыли исполнительное производство на 394,6 млрд рублей. Однако позднее апелляционный суд запретил списание 3,1 млн долларов дивидендов.

При этом в "Газпроме" отмечали, что прорабатывают варианты оспаривания штрафа в международных инстанциях. Как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом "задолженности" за пределами Украины.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш считает, что Киеву не удастся арестовать имущество "Газпрома" на территории других государств.

"С моей точки зрения, взыскать на территории иностранного государства какие-то денежные суммы или наложить взыскание на имущество российской компании "Газпром" по решениям, которые были вынесены судами Украины, невозможно. Но если даже власти Украины и пролоббируют в какой-то стране получение неких исполнительных документов, любые аресты имущества "Газпрома" будут, конечно, оспорены и доказана их незаконность. То есть для украинских властей будет очень сложно – я практически не вижу положительных перспектив – где-то получить удовлетворение своих требований", – сказала Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!