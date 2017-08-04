Ганжара: призывы отменить концерт Лободы в Одессе – "это идиотизм"

Одесский губернатор призвал отменить концерт украинской певицы Светланы Лободы из-за ее выступлений в России. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что подобные нарушения прав человека на Украине происходят все чаще.

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов призвал отменить концерт украинской певицы Светланы Лободы в Одессе на Дне города из-за ее выступлений в России.

"Я всегда выступал и выступаю за диктатуру закона и верховенство права. Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция", – написал Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, Лобода неоднократно выступала в России. "Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю – абсолютно бессмысленны", – заявил Степанов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что экс-глава одесской ячейки экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Сергей Стерненко грозился сорвать концерт Лободы, который запланирован на 3 сентября.

В мае в Одессе уже срывали концерт певицы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились из-за того, что она регулярно выступает в России.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что нарушения прав человека на Украине происходят все чаще.

"Мы все чаще наблюдаем вопиющие случаи нарушения прав человека на территории Украины, и, к сожалению, страдают люди, которые связаны со сферой культуры, общественной жизни. Сегодня популярные украинские исполнители – Ани Лорак, Светлана Лобода – подвергаются серьезным нападениям со стороны различных радикальных националистических групп. Этот идиотизм, нарушение всех норм закона, которые мы видим на Украине, к сожалению, говорят о деградации общества. Что касается выбора украинских деятелей культуры, то я думаю, что в ближайшее время мы все чаще будем видеть их миграцию. Например, Ани Лорак уже практически не появляется на территории Украины, работает исключительно в России, так же и Светлана Лобода. Думаю, что доступ украинских жителей к тем исполнителям, к которым они привыкли и которые им нравятся, из-за украинских радикальных групп и чиновников будет невозможен", – сказал Владислав Ганжара.

По его словам, от подобного рода действий чиновников и националистов на Украине никто не застрахован.

"И обычный человек может подвергаться на Украине различным нападкам и травле, например, за посещение Республики Крым, за пророссийскую позицию. Обычные люди не чувствуют себя в безопасности. Поэтому, имея те или иные взгляды, предпочитают их скрывать. Потому что знают, что обязательно будут последствия. На Украине существует реестр людей, посещающих Республику Крым, не пересекающих границу с Украиной. Людей фиксируют, данные куда-то отправляют, а затем в прямом смысле начинают травить на работе и в обществе", – отметил Владислав Ганжара.

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