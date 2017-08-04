Украинский аналитик: "дочку" Сбербанка в Киеве могут продавать бесконечно

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка, документы от других инвесторов в НБУ не поступали. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Нацбанк Украины (НБУ) подтвердил, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка, документы от других потенциальных инвесторов не поступали.

"Национальный банк Украины подтверждает, что 3 августа 2017 года пакет документов от гражданина Республики Беларусь и Республики Кипр Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через ОАО Паритетбанк) приобретения 100% акций ОАО "Сбербанк" отозван. Документы от других потенциальных инвесторов на покупку акций ОАО "Сбербанк" в НБУ не поступали", – говорится в ответе регулятора на запрос РИА Новости.

Накануне стало известно, что инвестиционная компания VP Capital белорусского бизнесмена Прокопени приняла решение по собственной инициативе отозвать из Нацбанка Украины заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

На минувшей неделе Нацбанк Украины отказал консорциуму Саида Гуцериева и Григория Гусельникова в согласовании покупки украинской "дочки" Сбербанка, а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу совместно – долей в украинской "дочке" российского ВЭБа из-за недостаточности представленных документов.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik пояснил процедуру рассмотрения заявок.

"Согласно украинскому законодательству, любой покупатель банка перед сделкой должен представить документы в НБУ. Там проверяют легитимность денег, которые будут потрачены на покупку, а также деловую репутацию покупателя. По результатам проверки НБУ может дать согласие на сделку либо отказать. Я не знаю, что не понравилось в данном случае. Возможно, были какие-то вопросы, и если будет другой покупатель, то, возможно, будет и другое решение", – сказал Александр Охрименко.

По его мнению, отсутствие других потенциальных инвесторов объясняется излишней политизированностью, которая создана вокруг банка.

"Скорее всего, это происходит из-за того, что здесь слишком много политики. Если бы ее не было, то я думаю, что желающих купить украинскую "дочку" Сбербанка было бы значительно больше. Обращаю внимание, что на Украине работал "Банк Российский Стандарт", и его перепродали довольно просто, но там было меньше политики. Была информация, что Сбербанк очень хотят купить американские инвесторы, и если они будут покупать, то к ним будут более благосклонно относиться", – считает Александр Охрименко.

Вместе с тем, по его словам, процесс продажи банка может сильно затянуться.

"Учитывая размер банка и политические нюансы, это может затянуться. С формальной точки зрения, покупка-продажа банка, как правило, занимает минимум год. А сейчас, в условиях политической нестабильности, это может составить и три, и даже пять лет. Тут может быть и какая ситуация: процесс может затянуться, потом даже заморозиться, потом опять подняться. И это может быть бесконечно", – заключил Александр Охрименко.

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