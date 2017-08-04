Мнение: "глушилки" в Донбассе – признак военных настроений Киева

Киев намерен заблокировать вещание российского радио и ТВ в Донбассе, сообщили в СНБО. Эта новость вписывается в логику отказа Киева от духа Минских соглашений, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Зорин.

Киевские власти планируют заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Как заявил Турчинов в ходе поездки в Покровск (бывший Красноармейск, Донецкая область), тестирование "глушилок" уже началось, и они успели продемонстрировать эффективность. "В Покровске создана первая опытная установка… Сейчас мы проверили ее работу – работает очень качественно. Через несколько месяцев они будут установлены вдоль всей линии разграничения", – сказал глава СНБО.

На Украине уже долгое время ограничено вещание российских телеканалов. В списки "нежелательных" попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", "РЕН-ТВ" и десятки других. В МИД России подобные шаги назвали "наступлением на СМИ" и призвали Киев гарантировать свободу телетрансляций.

Решение заблокировать вещание российского радио и ТВ в Донбассе говорит о воинственных настроениях Киева. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил доктор политических наук, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.

"Эта новость – в логике отказа Киева от духа Минских соглашений. Совсем недавно советник главы МВД Антон Геращенко предложил блокировать спутниковое телевидение, соцсети, чтобы никакой информации не проникало из России на Украину и, конечно, на Донбасс. Это говорит о продолжении военных настроений: информационная война, блокада", – отметил Владимир Зорин.

По мнению политолога, это решение в любом случае не поможет Киеву достичь тех целей, которые он декларирует.

"Во-первых, как решить это технически? Я думаю, что это непростая задача. Второе – это прямое выталкивание Донбасса теперь и из информационного пространства (Украины). Потому что эти помехи будут мешать смотреть и собственное украинское телевидение. И, наверное, власти Донбасса будут думать над альтернативной системой СМИ. Так что эта мера не будет эффективной с точки зрения тех задач, которые ставит перед собой Киев. И в то же время она будет способствовать дальнейшему обострению ситуации. Но в любом случае это не подвигнет Донбасс на дружбу с Киевом", – считает Владимир Зорин.

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