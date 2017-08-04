Политолог: позиция Китая не даст США "протащить" санкции через Совбез ООН

Китай выступил против новых санкций США, в том числе в отношении России. Ранее СМИ писали, что Америка может ввести санкции и против КНР. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Николай Шлямин, Вашингтон сам подталкивает Пекин к Москве.

Китай выступает против односторонних санкций, принимаемых какой-либо страной, в том числе и против нового закона США об ужесточении ограничительных мер в отношении России, КНДР и Ирана, говорится в сообщении МИД КНР, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Китайская сторона всегда выступала против применения односторонних санкций, мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", – говорится в заявлении МИД.

Тем временем, как передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники, США могут в скором времени привлечь всех членов Совета Безопасности ООН к продвижению новых санкций в отношении КНДР, что может свидетельствовать о согласии между Пекином и Вашингтоном в этом вопросе.

По данным агентства, США, как правило, сначала обсуждают пакет санкций против Пхеньяна с КНР и лишь по достижении соглашения с Пекином выносят проект на обсуждение Совбеза в полном составе.

По словам собеседников агентства, представитель США может распространить проект резолюции среди членов Совета Безопасности уже в четверг. При этом Китай и Россия рассматривают в качестве достаточной причины для введения санкций только испытания в КНДР баллистической ракеты большой дальности или ядерного оружия.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что "даже если существует соглашение между США и Китаем, это не означает, что оно есть среди пяти постоянных членов" Совбеза ООН, добавив, что не видел существующего проекта резолюции, однако может предположить, каково его содержание, добавляет Рейтер.

Миссия США при ООН воздержалась от комментария.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин считает, что с учетом позиции Китая, США не удастся реализовать свою идею и привлечь СБ ООН к продвижению новых санкций.

"Учитывая то, что сейчас в Америке начинается новая "истеричная" кампания по поводу образа КНДР как очередного "государства зла", то я думаю, вряд ли будет достигнуто какое-либо положительное соглашение. Скорее всего, американцам через Совбез ООН будет сложно "протащить" санкции с учетом мнения Китая. Но мне кажется, что здесь (в законе о санкциях) главным фактором является все-таки не реализация его через Совбез ООН, а поддержание внутреннего "духа рыцарства" Америки в 21 веке, которая борется с "мировым злом". А "мировое зло" для них – это три страны, которые мешают жить "дяде Сэму": Россия, Иран и КНДР", – сказал Николай Шлямин в эфире радио Sputnik.

Ранее издание Politico со ссылкой на двух чиновников в Белом доме писало, что советники президента США Дональда Трампа "за кулисами" пытаются разработать экономические меры против Китая из-за ситуации вокруг КНДР.

По мнению Николая Шлямина, это может крайне негативно сказаться на самих США, и они вряд ли на это пойдут.

"Китай – один из ведущих экономических партнеров Америки, мы все об этом прекрасно знаем, об этом знают и американские элиты. Поэтому это больше похоже на фейковую новость. Одно дело – что-либо говорить, а другое дело – вводить какие-то санкции против "красного дракона", который по экономическим показателям находится чуть ли не впереди планеты всей. Кроме того, это явное подталкивание Китая к России, которое закончится очень плохими последствиями для Америки. Потому что это будет означать, что США фактически бросают вызов двум самым огромным государствам, которые совместно обладают всем необходимым набором для того, чтобы противостоять "жандармской роли" США", – отметил политолог.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

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