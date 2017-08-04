Крымский политик: с удовольствием пойду вечером на выступление Scooter'а

Немецкая группа Scooter выступит на фестивале ZBFest в Балаклаве, несмотря на угрозы Киева. Политик Вадим Колесниченко в эфире Sputnik высказал мнение, что попытки "огородить стеной" российский Крым оказались тщетны.

Несмотря на угрозы со стороны Киева, немецкая группа Scooter прибыла ночным рейсом в Симферополь, чтобы выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве.

"Полет прошел хорошо, а завтра у меня концерт", – сказал фронтмен группы Эйч Пи Бакстер, которого в Симферополе встречали многочисленные поклонники.

Scooter – одна из самых известных немецких групп, основанная в 1993 году. Scooter играет электронную музыку разных жанров. Ее последний альбом Ace вышел в 2016 году.

Ранее генеральная прокуратура Украины пригрозила группе Scooter за выступление в Балаклаве тюремным сроком от года до восьми лет.

Выступление Scooter гости ZBFest услышат в пятницу поздно вечером. На одной сцене с европейскими артистами выступят Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа".

#ZBFest был учрежден компанией "Золотая Балка" в честь Международного дня шампанского. Фестиваль пройдет в Крыму во второй раз, в 2016 году его посетили 15 тысяч человек. В этом году мероприятие будет длиться два дня, организаторы ожидают около 40 тысяч гостей.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире Sputnik рассказал, что у группы Scooter очень много поклонников в Крыму.

"Я сегодня буду на фестивале в Балаклаве и с удовольствием послушаю выступление Scooter'а – оно было заранее анонсировано – потому что мне эта группа действительно нравится. И у нее очень много поклонников здесь, в Крыму, как, наверное, и по всей России", – сказал Вадим Колесниченко.

Он высказал мнение, что попытки Запада "огородить стеной" российский Крым оказались тщетны.

"Напомню, что кроме Scooter'а к нам (в Крым) в последние три года приезжало очень большое количество известных исполнителей со всего земного шара. Это и оперные певцы, и балетные артисты, и эстрада. А если мы к этому добавим представителей европейского бизнеса, депутатов парламентов из стран Европы, которые приезжают, чтобы изучить ситуацию с правами человека – и не находят никаких нарушений, то мы можем точно сказать, что та "стена", которую хотели выстроить вокруг нашего полуострова – она если и есть, то больше похожа на сито", – считает Вадим Колесниченко.

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