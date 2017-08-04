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"Ниже ватерлинии": политолог об отношениях РФ и США и "российском деле"

10:0604.08.2017
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© REUTERS / Joshua Roberts Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
© REUTERS / Joshua Roberts
Спецпрокурор США по "российскому делу" созвал большое жюри присяжных, что означает активизацию расследования. На отношениях между РФ и США все это уже никак не отразится, – такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Анатолий Петренко.

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер созвал большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Созыв большого жюри позволит следователям подавать судебные запросы о предоставлении документов, приводить к присяге свидетелей и требовать предъявления обвинений. The Wall Street Journal  считает, что работа спецпрокурора будет длится как минимум несколько месяцев.

Специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб заявил, что в администрации президента ничего не знают о создании большого жюри, но поддерживают любые усилия по ускорению расследования.

Что бы ни происходило сейчас в США вокруг так называемого "российского дела" – на отношения США и России это уже не повлияет. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил профессор Академии социального управления Анатолий Петренко.

"(Созыв большого жюри) – это сигнал о том, что происходит активизация работы. Но сомневаюсь, что это может внести какие-то коррективы в ситуацию в целом. Потому что ситуация в двусторонних отношениях и так уже заведена, как сказали бы во флоте, ниже ватерлинии, и дальше уже ухудшать особо некуда", – считает Анатолий Петренко.

По его мнению, администрация президента США в этой ситуации скорее всего займет выжидательную позицию. 

"Причиной всему, конечно, то положение, в котором оказался Трамп. Любые его действия сейчас могут быть истолкованы ему во вред. Он подписал новый закон (о санкциях против РФ) – значит, скажут: "мы его сломали, вынудили его делать то, чего он не хотел, он даже согласился с тем, что мы ограничиваем его права". Если бы он не подписал – "он куплен русскими", и дальше все по той же схеме. Я стал замечать по невербальным признакам, что это Трампа сильно нервирует. Давление небывалое – и оно структурировано и спланировано. Трамп с первого дня (своего пребывания на посту президента) только и делает, что отбивается от нападений. А когда работать? Что касается отношений США и России – то отношения с нами, повторю, им портить уже некуда. И в ближайшей перспективе улучшение отношений нам, похоже, не "грозит"", – полагает Анатолий Петренко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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