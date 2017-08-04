"От кухни до туалета": эксперт о поисках Вашингтоном "российского следа"

В МИД РФ назвали "штампами времен холодной войны" обвинения в адрес России в дестабилизации ситуации на Балканах. Результат своих ошибок США пытаются списать на Россию, – так прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявления вице-президента США Майкла Пенса, который обвинил Россию в попытке организации государственного переворота в Черногории и дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что американские политики в своих высказываниях скатились к штампам времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности.

Ранее вице-президент США, выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, заявил, что действия России были направлены на недопущение вступления Черногории в НАТО.

"Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО", – сказал Пенс.

Комментируя обвинения в адрес РФ, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что черногорские власти стараются использовать фактор "российского вмешательства" для оправдания вступления в НАТО, которое сопровождалось серьезными социальными протестами.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России о якобы вмешательстве нечистоплотными. По его мнению, в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям Подгорице навязали членство в военно-политическом блоке.

Почему, говоря о Черногории, в Вашингтоне упоминают Россию, в эфире радио Sputnik объяснил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Откуда они взяли "российский след" – этот вопрос после последних санкций (США против РФ) теряет свой смысл, потому что этот след они "находят" везде: от кухни до туалета, от Марса до Вашингтона, и от Южного полюса до Северного. Это определенная мифология. Если происходит не то, что они хотят – это результат не собственной глупости, ошибок и неправильного расчета, а результат "злокозненной деятельности России". У плохо воспитанных детей обычно так бывает: появляется "бука", которая делает все плохо, и именно она виновата во всех действиях этих деток. Такая детская логика бывает иногда и в политике", – сказал Дмитрий Журавлев.

В начале июня Черногория официально вступила в Североатлантический альянс и стала 29 членом НАТО. При этом большая часть населения страны выступала против присоединения к военно-политическому блоку.

Власти обвиняют Россию, чтобы убедить эту часть населения, полагает Дмитрий Журавлев.

"Черногория нужна в НАТО, во-первых, для полноты картины. Потому что альянс должен быть "сплошным". А во-вторых, надо позвать тех, кто имеет хотя бы минимальный шанс оказаться на нашей стороне в случае любых событий. Исландия в НАТО гораздо менее важна, чем Черногория или Сербия. Не потому что они нужны с военной точки зрения, а как потенциальный союзник России – а у России не должно быть союзников. Население Черногории довольно доброжелательно относится к России. Основной негатив идет от правительственных кругов. Если вы принимаете решение встать на чью-то сторону, вам для себя обязательно нужно сказать, что другая сторона в чем-то виновата и плоха. Это способ самооправдания. Потому что иначе нельзя объяснить, зачем страна, пострадавшая от НАТО, вступает в НАТО", – сказал Дмитрий Журавлев.

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