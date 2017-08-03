Мнение: обвинения Трампа в адрес конгресса – начало "нового раунда войны"

Президент США Дональд Трамп возложил на конгресс ответственность за ухудшение отношений с Россией. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский лидер посылает определенные "месседжи" своим оппонентам.

Американский президент Дональд Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений США и России.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", — написал Трамп в своем Twitter.

Накануне Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Позднее он заявил, что подписанный им закон содержит неконституционные нормы. В частности, он недоволен тем, что конгресс намерен заранее изучать любые решения президента по изменению или отмене санкций.

Трамп заявил, что подписанный им закон сблизит Россию, Китай и КНДР, поскольку "ограничивая гибкость исполнительной власти, затрудняет заключение США хороших сделок ради народа Америки". Также он подчеркнул, что документ может негативно сказаться на американском бизнесе, друзьях и союзниках Вашингтона.

Политолог, американист, кандидат политических наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik напомнил, что подписанный Трампом документ ограничивает полномочия президента США по отмене санкций и оставляет последнее слово в этих вопросах за конгрессом. Именно это, по мнению политолога, вызывает особую озабоченность американского лидера.

"Говоря, что именно конгресс виноват в ухудшении отношений с Россией, (Дональд) Трамп, прежде всего, имеет в виду то, что конгресс пытается забрать у него часть полномочий, которые законно, по конституции принадлежат президенту США. Надо четко понимать, что в Соединенных Штатах идет очень серьезная внутренняя война, и первый раунд этой войны Трамп проиграл. Сейчас он пытается сделать так, чтобы следующие удары, которые по нему будут наноситься, были менее тяжелыми. Поэтому Трамп посылает определенные "месседжи" конгрессу: мол, если будете на меня нападать, то я буду огрызаться, выступать против вас. Но реальных рычагов давления на конгресс у него сейчас нет. Если бы за ним стояла хорошая лоббистская стена, то он, безусловно, не подписал бы невыгодный для себя закон", — сказал Сергей Судаков.



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