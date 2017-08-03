Эксперт: S&P не стало осторожничать в отношении России из-за санкций

Санкции США не окажут влияния на суверенный рейтинг России, считают в S&P. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев отметил, что в оценке агентства даже нет намека на возможное снижение рейтинга до конца года.

Новые санкции США не окажут непосредственного влияния на суверенный рейтинг России, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P.

В настоящий момент агентство держит рейтинг на уровне "ВВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует низшей ступени спекулятивной категории.

Агентство отмечает, что в настоящий момент рейтинги России по-прежнему поддерживаются хорошими фискальными показателями, однако сдерживаются оценкой экономики РФ, которая сохраняет зависимость от прибыли от экспорта нефтегазового сектора, а также рядом институциональных и регуляторных факторов.

"Наш прогноз по России не меняется, и мы ожидаем, что экономика страны вернется к росту в 2017 году благодаря повышению цен на нефть и газ, росту реальных зарплат и смягчению денежно-кредитной политики", – отмечают в агентстве.

В S&P добавляют, что в предыдущих прогнозах эксперты агентства уже учли фактор сохранения санкций США и ЕС, и в настоящий момент нет ясности, в какой степени новые ограничения повлияют на среднесрочные перспективы роста экономики страны, поскольку многое будет зависеть от того, как будет исполняться закон.

В эфире радио Sputnik главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев отметил, что в оценке S&P нет намека на возможное снижение рейтинга до конца года.

"На мой взгляд, в S&P не осторожничают, а дают очень конкретную оценку, опираясь на наше текущее экономическое состояние, которое не вызывает особых опасений. Санкции санкциями, но инфляция у нас находится в умеренных рамках. В S&P приветствуют у нас жесткую бюджетную политику. И, кстати, указывают на стабильную политическую ситуацию, а это тоже влияет на рейтинг. Кроме того, отмечают хороший текущий платежный баланс. То, как рассчитываются рейтинги, это закрытая кухня. Но все эти основные показатели закладываются в основу, а они не дают оснований для того, чтобы рейтинг понижать. Вместе с тем, в рейтинговом агентстве не уверены в том, как долго это продлится. Поэтому на сентябрьском заседании, когда будет пересматриваться рейтинг, вряд ли он будет изменен в сторону повышения. Видимо, он будет оставлен на уровне "ВВ+", что для нас тоже хорошо. То есть они сохраняют оценку, но ни в коем случае не намекают на возможное снижение рейтинга", – сказал Михаил Беляев.

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