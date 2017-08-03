Эксперт: новые правила погранконтроля в ЕС – ерунда полная

Ростуризм предупредил россиян об очередях в европейских аэропортах из-за введения новых правил погранконтроля. Эксперт по безопасности Виктория Легранова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что подход европейцев не продуман.

Ростуризм рекомендует российским туристам при планировании турпоездок в Пальма-де-Майорку, Лиссабон, Мадрид и Париж учитывать очереди в аэропортах из-за введения Евросоюзом новых правил погранконтроля, сообщается на сайте ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать эти обстоятельства при планировании турпоездок в европейские страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о возникновении гигантских очередей в европейских аэропортах предупредил ситуационно-кризисный центр МИД России в своем микроблоге в Twitter.

Новые меры Евросоюза по проверке данных авиапассажиров, введенные после терактов, привели к огромным очередям на паспортный контроль и, как следствие, задержке тысяч авиарейсов, говорилось в сообщении ассоциации европейских авиакомпаний Airlines for Europe (A4E). По ее данным, тысячи рейсов были недавно задержаны из-за нехватки персонала для осуществления контроля на границах ЕС в условиях ужесточившихся проверок.

Специалист по вопросам международной безопасности Виктория Легранова считает, что у вопроса ужесточения мер контроля в европейских аэропортах есть две стороны.

"Причина введения дополнительных мер известна – это терроризм. До недавних пор Евросоюз абсолютно не контролировал возвращающихся в Европу, скажем, джихадистов из третьих стран. Контроля никакого не было. Если принятые меры помогут остановить или ввести под контроль людей, которые вернулись из Сирии, Ирака, Ливии или Северной Африки, это хорошо. Но другое дело, что этот подход не является комплексным, он не продуман. Количество сотрудников осталось тем же, система плохо налажена. То есть они (европейцы) принимают решение, но не меняют инфраструктуру, или меняют инфраструктуру без принятия конкретных решений. Евросоюз – это большой хаос", – сказала в эфире радио Sputnik Виктория Легранова.

И в этой связи, по ее словам, обидно за российских туристов.

"Потому что они не совершили ни один теракт на территории Евросоюза, российские граждане не являются теми людьми, которые бегут из России и устраиваются где-то в Европе нелегально. Кроме того, российские граждане несут в казну Евросоюза живые деньги, потому что это туристы, которые просто хотят отдохнуть. Неприятно проводить по два часа в аэропорту непонятно зачем. Это ерунда полная. Такое ощущение, что у стран ЕС все меньше и меньше возможностей позиционировать себя представителями европейской цивилизации. И они просто пытаются отыгрываться на каких-то мелких неурядицах, неудобствах, которые устраивают иногда специально", – отметила эксперт.

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