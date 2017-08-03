Политолог: европейские антисанкции против США? Очень сомнительно

Еврокомиссия намерена защищать экономические интересы ЕС от американских санкций. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что на самом деле европейцы вряд ли пойдут на противостояние с Вашингтоном.

Еврокомиссия будет защищать экономические интересы Евросоюза от действий США, заявил руководитель ЕК Жан-Клод Юнкер в интервью немецким СМИ.

"Мы обязаны отстаивать наши экономические интересы даже перед США, и мы будем это делать", – сказал Юнкер, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях.

Глава Еврокомиссии отметил, что Евросоюз должен сформулировать адекватный ответ на эти санкции.

Второго августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", что вызвало недовольство у европейцев.

Ранее министр экономики Германии Бригитте Циприс раскритиковала новые санкции США против России как идущие вразрез с международным правом. По ее словам, санкции, направленные на немецкие и европейские компании, имеющие бизнес-интересы в России, "просто и определенно противоречат международному праву".

В МИД ФРГ заявили, что Вашингтону следует согласовывать применение санкций против России с Евросоюзом. "Важно, чтобы и в будущем США и Евросоюз координировали санкционную политику в отношении России", – отметили в ведомстве.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев выразил мнение, что недовольство Европы, главным образом Германии, понятно. Однако там вряд ли пойдут на противостояние с Вашингтоном.

"Немцы уже вложили миллиарды в строительство "Северного потока-2", а теперь их корпорации будут наказываться третьей стороной – США. То есть им диктуют, с кем дружить, с кем торговать, с кем производить. И это вызывает очень большое недовольство. В Европе объявляют, что будут единые антисанкции против США, видимо, бьющие по американским интересам в Европе. Но это очень сомнительно. Понимаете, какая беда: нет полного единства даже в самой Германии. В правительстве некоторые министры выступают в поддержку этих санкций, несмотря на то, что они захватывают и Европу. Кроме того, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель идет на выборы, ей сложно. Если еще будет заварушка с американцами, то это может ударить по ее позициям. Поэтому, думаю, что в лобовую схватку с Вашингтоном европейцы сейчас не пойдут", – сказал Андрей Суздальцев.

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