Эксперт: США хотят вывести зоны деэскалации в Сирии из-под контроля Дамаска

Военные инженеры ВС РФ во время работ по разминированию восточных районов Алеппо

Военные инженеры ВС РФ во время работ по разминированию восточных районов Алеппо

Севернее города Хомс создается третья в Сирии зона деэскалации. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что зоны деэскалации – это позитивный момент, но они таят в себе и определенные риски.

Российская военная полиция 4 августа развернет два КПП и три наблюдательных поста в зоне деэскалации "Хомс" в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее представители Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции в ходе встречи в Каире достигли договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации севернее города Хомс.

"Начиная с 4 августа, вдоль участков линии соприкосновения сторон зоны деэскалации "Хомс" российской военной полицией будут развернуты два контрольно-пропускных пункта в районах Нарб-Нафса и Дуайр, а также три наблюдательных поста в районах Хмира, Кубейбат и Телль-Амери", – сказал Конашенков.

Он добавил, что на представителей российской военной полиции возложены задачи по разъединению противоборствующих сторон, мониторингу выполнения режима прекращения боевых действий, а также обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарных грузов и вывоза больных и раненых. Все больные и раненые будут иметь возможность пройти лечение в российском военном госпитале или сирийских медучреждениях.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что создание зон деэскалации в Сирии – это позитивная тенденция, однако, по его мнению, он заключает в себе и определенные риски.

"Надо сказать, что сама тенденция создания зон деэскалации в Сирии – это позитивный момент. Особенно в Хомсе, промышленном и густонаселенном районе. Но здесь же надо сказать, что зоны деэскалации фактически превращаются в автономные районы. Создается своя власть, иногда отделенная от центральной, создаются свои военные формирования. Что в случае продолжения конфликта может привести к расколу Сирии", – полагает Борис Долгов.

Он, в частности, высказал мнение, что зона деэскалации на юго-западе Сирии, создаваемая при содействии американцев, может превратиться в независимую от Дамаска территорию.

"Здесь я напомню высказывания американской стороны, которая заявила о том, что они не собираются после создания зон деэскалации передавать их под контроль правительства в Дамаске", – сказал Борис Долгов.

Тем не менее, по его словам, несмотря на наличие этих рисков, переговоры по созданию зон деэскалации безусловно следует продолжать.

"Успех этих переговоров, прежде всего, в том, чтобы прекратить военные действия, прекратить страдания мирного населения", – отметил Борис Долгов.

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