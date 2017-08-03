Экономист: ситуация с санкциями еще никогда не была тупиковой

Вывеска у входа в здание нефтегазовой компании Роснефть на Софийской набережной в Москве

Вывеска у входа в здание нефтегазовой компании Роснефть на Софийской набережной в Москве

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал о работе компании в условиях санкций США. Гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что решение проблем, связанных с санкциями, можно найти всегда.

"Роснефть" намерена наладить свою работу таким образом, чтобы минимизировать влияние новых американских санкций, заявил журналистам глава российской компании Игорь Сечин.

"Ограничены полномочия президента США. И собственно, мне иногда кажется, что самые большие санкции вводятся именно против него, а не против нас. Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения. Ну а мы будем искать возможность работать так, чтобы действия санкций минимизировать", – отметил глава крупнейшей российской нефтяной компании.

По словам Сечина, санкции уже дали обратный для США эффект.

"Последствия есть позитивные, есть и негативные. Негативные начинают работать против американских партнеров. А позитивные вы скоро узнаете – в течение ближайших четырех дней", – сказал глава "Роснефти".

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов считает, что пока ситуация с санкциями складывается не лучшим образом, но выход будет найден.

"Решения всегда находятся, практика санкций насчитывает многие десятилетия, и никогда не было тупиковой ситуации. Это действительно не самая хорошая история как для российских, так и для европейских и американских компаний. Потому что долгосрочное планирование и сотрудничество ставится под вопрос. Наши европейские партнеры, насколько я понимаю, уже сейчас ищут решение этих вопросов как на политическом, так и на технологическом уровне", – сказал Павел Нефидов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, есть еще и рынок стран Азии, добавил он.

"Стремительно развивающийся азиатский рынок не будет сидеть сложа руки. Он будет искать свои возможности для того, чтобы занять те ниши, которые недозаполнены за счет тех санкций, которые предполагается ввести против российского энергетического сектора", – отметил Павел Нефидов.

В среду новый пакет санкций одобрил президент США Дональд Трамп. Закон содержит несколько пунктов, в частности, новые правила сокращают максимальный срок финансирования банков, находящихся под американскими санкциями, с 30 дней до 14, а компаний нефтегазового сектора – с 90 до 60.

Кроме того, документ корректирует список шельфовых и нефтегазовых проектов, в отношении которых запрещены поставки оборудования и технологий.

Если раньше под ограничения попадали бизнес-планы с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только всех новых проектов, где российским компаниям, которые попали под санкции, принадлежит 33% и более.

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