Эксперт: Польша готовит "моральный удар" по Германии

В Варшаве около 30 тысяч человек вышли на марш протеста

В Варшаве около 30 тысяч человек вышли на марш протеста

Варшава хочет потребовать от Берлина компенсацию за Вторую мировую войну. Эксперт Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в целом все это выглядит несерьезно, и каких-то реальных последствий ждать не приходится.

Министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич, выступая в эфире польского телевидения, заявил, что Германия обязана оплатить Польше военные репарации за нанесенный полякам урон в годы Второй мировой войны.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с опять же марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика", – заявил министр.

По словам Мачеревича, отказ от репараций не носил характер документа юридического назначения. Поэтому, по его мнению, у поляков есть все основания вернуться к этому вопросу.

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Польше Вадим Волобуев считает, что действия Варшавы направлены не столько против Германии, сколько против ЕС в целом.

"С Германией поляки давно "на ножах", но в данном случае инициатива исходит не от Мачеревича, он просто всегда отстаивал такую позицию. Дело в том, что Польша сейчас часто ругается с Евросоюзом. Как известно, ЕС даже грозит Варшаве санкциями. А поскольку Германия, по крайней мере, экономически – ведущая страна Евросоюза, поляки решили напомнить немцам об их грехах и таким образом укротить их порыв. То есть это просто чистой воды моральный удар по Евросоюзу, такое перетягивание "морального каната"", – сказал Вадим Волобуев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Германия не оставит без ответа заявления со стороны Польши. Однако реальных последствий не будет.

"Другое дело – насколько серьезно немцы отнесутся к этому. Вообще немцам не привыкать. Недавно, например, греки хотели с них "стрясти" репарации за время войны, теперь поляки. Конечно, вряд ли немцы будут кому-то что-то платить, тем более в таких размерах, но реакция, конечно, будет. Просто даже потому, что для немцев это очень болезненный вопрос, они до сих пор переживают за свое нацистское прошлое, и каждый раз, когда им об этом напоминают, они реагируют достаточно нервно. Поэтому стоит ждать какого-то ответа. Но в целом все это выглядит несерьезно, поэтому каких-то реальных последствий ждать не приходится", – считает эксперт.

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