Эксперт о новом кабмине Японии: на российском направлении изменений не жду

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сформировал новый кабинет министров. В эфире радио Sputnik эксперт Валерий Кистанов выразил мнение, что с новым кабинетом министров Абэ попытается изменить негативную ситуацию в экономике страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сформировал новый кабинет министров, сменив глав МИД и министерства обороны. Соответствующее объявление сделал генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Ранее кабинет министров провел экстренное заседание, на котором члены правительства вручили Синдзо Абэ прошения об отставке. В этот же день состоялось экстренное собрание правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), в ходе которого было объявлено о новых назначениях на руководящие посты.

Посты сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, Ёсихидэ Суга и министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий также за экономическое сотрудничество с Россией.

Синдзо Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер. На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Новый состав кабинета министров получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Акихито.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов выразил мнение, что Синдзо Абэ с новым кабинетом министров попытается изменить ситуацию в экономике Японии.

"Когда Абэ пришел повторно к власти – в 2012 году, то он выдвинул стратегическую экономическую программу, которая получила название "Абэномика". В ней ставилась задача, прежде всего, вывести японскую экономику из состояния дефляции, которая является большим препятствием для роста японской экономики. Абэ пообещал устойчивых темпов роста. Но этого пока ничего не происходит. Каких-то позитивных плодов "Абэномики" не чувствуют на себе широкие слои населения. Это все привело к тому, что рейтинг Абэ резко упал фактически до самой низкой точки за весь период его пребывания у власти. Это заставило его "перетряхнуть" кабинет министров в надежде, что это поможет, и повысит рейтинг", – сказал Валерий Кистанов.

Эксперт назвал позитивным моментом тот факт, что в новом кабинете министров Японии остался Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие связей с Россией.

"Сохранил свой пост министра торговли, экономики и промышленности Хиросигэ Сэко. Он же по совместительству является министром развития экономических связей с Россией. Это новый пост, который Абэ создал специально под Сэко с целью развития торгово-экономических отношений с Россией и реализации того плана экономического сотрудничества из восьми пунктов, который Абэ предложил (президенту РФ Владимиру) Путину еще в Сочи шестого мая 2016 года. То есть на российском направлении я серьезных изменений не жду. Будет продолжаться прежний курс сотрудничества с Россией в экономическом плане, в том числе по части совместного хозяйствования на "спорных" Курильских островах", – заключил Валерий Кистанов.

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