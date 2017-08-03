Экс-депутат Рады: властям все сложнее "переводить стрелки" на Януковича

Заседание суда в Киеве по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене закрылось, едва успев начаться. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешним властям выгодно затягивать процесс.

Оболонский районный суд Киева перенес на 10 августа рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене, предоставив новому защитнику, назначенному по линии бесплатной государственной помощи, дополнительное время на ознакомление с материалами.

"По делу объявляется перерыв до 10 августа 10.00, то есть суд предоставляет вам неделю для дополнительного изучения материалов", – сказал на заседании в четверг председательствующий по делу судья Владислав Девятко, обращаясь к адвокату.

Государственный защитник Януковича Виталий Мешечек требовал предоставить ему дополнительно месяц на ознакомление с материалами дела. По его словам, он ознакомился лишь с 23 из 51 томов уголовного дела.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Депутат Верховной рады Украины 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешним украинским властям выгодно затягивать процесс.

"Сам Янукович уже заявлял, что суд над ним превращается в фарс. Причем это делается сознательно судебными органами и генеральной прокуратурой. Было очевидно, что и это заседание будет либо отложено, либо пройдет не в том составе. Дело в том, что сам суд и сам процесс принял облик непрекращающегося сериала. Самое интересное, что все, что происходит в стране, действующая власть валит на Виктора Януковича, стараясь перевести стрелки, отвлечь внимание от тех проблем, которые есть сегодня. Но чем дальше, тем сложнее властям удается это делать. Сегодня обыватели столкнулись с такими серьезными проблемами, что это дело им не настолько интересно. Тем более что сравнение времен Януковича, когда доллар был по восемь гривен, и сегодняшнего дня, когда он стал в три раза дороже, а зарплаты и пенсии – в три раза меньше, это вряд ли говорит в пользу стратегии, которую выбрала власть", – сказал Александр Голуб.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.