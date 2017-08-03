Мнение: Европа начала осознавать опасность военного участия США на Украине

Немецкие СМИ сравнили поставки американского оружия Киеву с кошмарным сном. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что это не просто мнение журналистов, а реальное настроение европейцев, столкнувшихся с санкциями США.

Президент Украины Петр Порошенко требует у США поставок оружия еще с тех пор, когда президентом был Барак Обама; при этом одна мысль о том, что Вашингтон удовлетворит просьбу Киева, для Германии и Франции подобна кошмарному сну, сообщается на сайте немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Обама не удовлетворил просьбу Киева о поставках оружия на Украину – тогда Вашингтон ограничился инструкторами и оборудованием: радарами, приборами ночного видения и прочими приспособлениями. В ответ Порошенко пожаловался, что таким образом войну в Донбассе не выиграть. "До сих пор Порошенко и министр обороны Степан Полторак продолжают безустанно требовать у Запада больше оружия", – напоминает Deutschlandfunk.

Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отнесся к просьбе украинских властей с пониманием, указывается в статье. Волкер дает Киеву надежду, что в этот раз американцы, возможно, примут другое решение.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент США все же разрабатывают планы по поставкам Киеву оружия, в том числе противотанковых ракет.

Возможные поставки американского оружия на Украину тревожат не только российскую сторону, но и европейские страны, отмечается в статье.

"Для Германии и Франции сама мысль о том, что в переполненном оружием регионе будет еще больше вооружений, подобна кошмарному сну. Ведь достичь длительного перемирия не удается даже сейчас", – отмечает Deutschlandfunk.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров выразил мнение, что такая точка зрения журналистов реально отражает те настроения, которые присутствуют у европейцев.

"Столкнувшись с вмешательством США в европейские дела – с ограничением на участие в "Северном потоке-2" – европейцы начали осознавать опасность подобных действий и в военной сфере. Милитаризация Европы, которая может начаться без учета мнения европейских стран –членов НАТО, становится реальностью. Украина не является членом НАТО, но, тем не менее, США в отношении нее собираются проводить собственную политику, и это говорит о том, что при определенной ситуации, которая сложится на Украине, Соединенные Штаты могут осуществить и военное вмешательство в процесс. У европейцев появляется основание для таких мыслей. Поэтому думаю, что ни Германия, ни другие государства не воспримут позитивно такого рода участие США в украинском процессе. Германия и Франция видят себя лидерами переговорного процесса, лидерами "нормандского формата", они готовы принять помощь со стороны Соединенных Штатов, но только в виде каких-то дипломатических усилий в этом направлении. Именно поэтому, как мне кажется, заявление, прозвучавшее в немецких СМИ, это не просто мнение журналистов, оно реально отражает те настроения, которые присутствуют сейчас в европейском политическом классе", – сказал Игорь Шатров.

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