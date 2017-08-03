Американист: российские СМИ в США очень эффективно работают

Частично финансируемый США "Альянс по защите демократии" начал отслеживать аккаунты агентства Sputnik и телеканала RT в соцсетях. Эксперт Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рост влияния российских СМИ тревожит Вашингтон.

Неправительственный "Альянс по защите демократии", существующий при поддержке частично финансируемого правительством США центра German Marshall Fund (GMF), запустил в среду сайт, призванный отслеживать "российскую пропаганду", в частности, сообщения российских СМИ, среди которых телеканал RT и агентство Sputnik.

"Информационная площадка Hamilton 68, открытая сегодня в рамках "Альянса по защите демократии", предлагает взглянуть на усилия по распространению пропаганды и дезинформации в сети со стороны России", – говорится на сайте центра.

На сайте сообщается, что система отслеживает контент "600 аккаунтов в Twitter, связанных с операциями по влиянию со стороны РФ". В частности, на портале появляются сообщения с аккаунтов RT, Sputnik и англоязычного верифицированного аккаунта российского МИД.

В отчете 2016 года о получении финансирования на сайте GMF указано, что фонд получил в виде грантов федерального правительства США более 2,2 млн долларов из почти 12 млн долларов поступлений.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рост влияния российских СМИ тревожит Вашингтон.

"Сам тот факт, что они начали отслеживать и увеличили финансирование, видимо, говорит о том, что RT и радио Sputnik, конечно, очень эффективны. Могу сказать, что лично я довольно часто смотрю RT – и как бывший работник "Голоса Америки" (давно-давно, в начале восьмидесятых, я работал на "Голосе Америки") я могу сравнивать и могу сказать, что по эффективности – никакого сравнения… RT, в частности, принял правильную позицию в том смысле, что он говорит о тех проблемах, которые волнуют американцев. Это очень хорошо работает, и это, как видим, их там беспокоит – потому что аудитория RT и Sputnik растет до размеров уже самых главных американских СМИ. Это, конечно, наивысший показатель", – отметил Дмитрий Михеев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!