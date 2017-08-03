Эксперт: слова Пенса об РФ и Балканах заслуживают пристального рассмотрения

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке госпереворота в Черногории. Эксперт Александр Пивоваренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что данные заявления важны и не важны одновременно.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в среду на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, прямо обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в 2016 году в Черногории с целью недопущения республики в НАТО. Трансляция велась на сайте национального Радио и телевидения Черногории (RTCG).

"Как вы знаете, Россия продолжает попытки определить новые международные границы силой. Здесь, на западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать демократию и разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы", – заявил вице-президент США.

"Намерения России были ясны в прошлом году, когда московские агенты попытались помешать выборам в Черногории, напасть на парламент и даже убить премьера, чтобы разубедить таким образом народ Черногории вступать в НАТО", – сказал Пенс.

Реплика американского гостя была прервана общими аплодисментами, однако кто именно из присутствующих глав правительств стран региона поддержал его выступление, показано не было.

Научный сотрудник отдела современной истории Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления американского вице-президента.

"Эти заявления и важные, и не важные одновременно. Важно это с той точки зрения, что балканский регион, который долгое время отсутствовал в заголовках топовых новостей, в последние года три туда вернулся. То есть, в этом отношении эти заявления нужно рассмотреть пристально. Но, с другой стороны, ничего нового Пенс не сказал. Все сказанное – в русле обострения между Россией и Западом, Россией и США. И, на мой взгляд, эти заявления даже мягче, чем могли бы быть. А так он просто подчеркнул данность, которая существует в американской внешнеполитической мысли", – сказал Александр Пивоваренко в эфире радио Sputnik.

В начале июня Черногория официально стала 29-м членом НАТО. При этом значительная часть населения бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Александр Пивоваренко не исключил, что и другие страны региона могут последовать примеру Черногории, несмотря на то, что взгляды населения и руководства этих стран на вступление в НАТО расходятся.

"Думаю, стоит подумать о перспективах и других стран региона. В последние три года начинается какое-то большое движение, которое может закончиться изменением нейтрального статуса стран региона. Конечно, у граждан присутствует нежелание (вступать в НАТО), оно подтверждается социологическими опросами. Если говорить о Сербии, то уровень поддержки не превышает 30%. Хотя в принципе это не останавливало страны центральной и юго-восточной Европы – если посмотреть, то высокая поддержка была только у Прибалтики и Польши. В целом в данном случае ситуация двоякая", – считает эксперт.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике – Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными и нечистоплотными.

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