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Мнение: критика Трампом закона о санкциях – это сигнал

11:1203.08.2017
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР и сразу же раскритиковал ряд его положений. Позицию Дональда Трампа в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Вячеслав Смирнов.

Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает закон о санкциях против Ирана, РФ и КНДР, который он подписал в среду, и готов предпринимать действия в этом направлении, заявила на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс. 

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ. В частности, Дональд Трамп заявил, что закон принимался в спешке и содержит ряд явно неконституционных положений.

Позицию президента США в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Это сигнал американской общественности и объяснение того, что Трамп подписал документ, но, возможно, он попытается какие-то нормы данных санкций не применять, мотивируя это тем, что они противозаконны. Санкции только частично направлены против России и других стран. В большей степени это внутриполитическая американская борьба объединенного истеблишмента демократов и республиканцев против президента Трампа и его слабой команды. От этого страдаем мы. Потому что законодатели перехватывают исполнительную власть, а законодатели, как правило, идут на поводу у СМИ, общественного мнения, лоббистов", – отметил Вячеслав Смирнов.

По мнению эксперта, подписанный президентом США закон усилит (и уже усиливает) внутриполитическую борьбу и в странах ЕС. Но, отметил он, если это и отразится на их внешней политике, то лишь после соответствующих ротаций во властных структурах.

"Пока не сменится канцлер Германии, курс Германии не изменится. Когда министр иностранных дел Германии заявляет условно пророссийскую позицию (в вопросе о санкциях), это означает, что у него есть разногласия с канцлером Германии. Когда австрийские политики заявляют о недовольстве санкциями, это тоже означает, что они озвучивают внутренний австрийский конфликт. Если есть часть истеблишмента, которая ориентирована проамерикански, другая часть, чтобы прийти к власти, вынуждена быть антиамериканской или пророссийской", – считает Вячеслав Смирнов.

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