Мнение: из-за транзита газа через OPAL Украина будет кричать, что ее грабят

"Газпром" перебрасывает часть газового потока в ЕС с украинского маршрута на трубопровод OPAL, сообщают СМИ. Украина ничего не сможет с этим сделать, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт в области энергетики Алексей Гривач.

"Газпром" перекинул на трубопровод OPAL, принимающий газ из "Северного потока", часть топлива с украинского направления, пишет газета "Ведомости".

Первого августа были проведены первые за долгое время торги на свободные мощности OPAL. "Газпром" получил доступ к 40% от них. В итоге второго августа загрузка трубопровода, по данным оператора OPAL Gastransoprt увеличилась с 56 млн до 71,5 млн кубометров в сутки.

Во вторник средняя загрузка трубопровода была 2,337 миллиона кубометров в час, в среду, с наступлением новых газовых суток, она достигла 2,976 миллиона.

На фоне высокой загруженности OPAL заявка на транзит газа через Украину через станцию "Вельке-Капушаны" снизилась, по данным словацкого оператора Eustream, с 161 млн во вторник до 147,6 млн в среду. Вечером в среду заявка была скорректирована до 155,1 млн.

Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко заявил изданию, что "Газпром", постоянно заявляющий о желании отказаться от поставок голубого топлива через Украину, будет по максимуму использовать мощности OPAL.

Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20% годового транзита, он оценивает в 400 млн долларов.

О перспективах использования газопровода в эфире радио Sputnik рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"OPAL будет востребован, потому что это более эффективный финансово и с точки зрения оптимизации потоков маршрут доставки газа. По мере приближения отопительного сезона, думаю, процесс будет нарастать. В сентябре планируются работы по проверке "Северного потока", он будет остановлен для технического обслуживания. Поэтому как с раз с нового газового года, который стартует 1 октября, OPAL будет использоваться в полном объеме", – отметил Алексей Гривач.

Киев бессилен изменить эту ситуацию, полагает эксперт.

"Украина будет кричать, что ее грабят и убивают, но ситуация такова, что если "Газпрому" выгоднее прокачивать газ через "Северный поток", его партнерам удобно получать его по этому маршруту, здесь Украине будет достаточно сложно что-то сделать. Эту сумму (которую Украина потеряет при перераспределении транзитных потоков – ред.) получает не украинский бюджет, а бюджет "Нафтогаза". Куда они потом деваются – большой вопрос. На протяжении пяти лет, пока мощности OPAL были заблокированы, Украина и так получала необоснованное обогащение, когда "Газпром" и его партнеры не могли пользоваться этим маршрутом (OPAL). Сейчас мы приходим к равновесной рыночной ситуации", – сказал Алексей Гривач.

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