"Удар по Трампу": эксперт о реакции президента США на закон о санкциях

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, но при этом выразил недовольство документом. Независимый политолог Александр Сафонов объяснил в эфире радио Sputnik, чем, по его мнению, недоволен Трамп.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по поводу закона о санкциях против России, Ирана и КНДР.

Американский лидер подписал закон накануне. При этом он подверг критике подписанный им документ, заявив, что закон принимался в спешке и содержит ряд явно неконституционных положений.

"Обеспокоенность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна", – заявил Маккейн.

Применительно к экономике РФ закон расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальные сроки финансирования российских банков, находящихся под санкциями США и компаний нефтегазового сектора.

Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект.

То, что Трампа фактически заставили подписать этот закон – это сильный удар для президента США. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил независимый политолог Александр Сафонов.

"Это ловушка для Трампа. Условно говоря, противники заставили его подписать закон, уменьшающий его полномочия. У него не было никаких возможностей отказаться. Мало того, что у него сложности во внутренней политике, теперь он еще и связал свои руки во внешней политике, которая фактически уплывает из рук его администрации. Это очень сильный удар, причем удар демонстративный, который никак нельзя предотвратить", – отметил Александр Сафонов.

По мнению эксперта, любые дальнейшие действия президента США вызовут критику со стороны его оппонентов.

"Энергетика – это болевая точка, через которую санкции накладываются на нашу страну. Однако в законопроекте очень много всего расплывчатого. Конгресс специально оставляет ряд лазеек для того чтобы отношения могли так или иначе развиваться. Но при этом забавно, что, с одной стороны, ответственность за многое перекладывается на Трампа, а с другой стороны, Трамп лишается инструмента для проведения эффективной внешней политики. Он будет в любом случае "виноват", независимо от того, что ему удастся или не удастся решить", – считает Александр Сафонов.

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