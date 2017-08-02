Эксперт о новом санкционном законе США: Трамп попался в ловушку

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, сообщают СМИ. Эксперт Павел Шариков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это стало итогом внутриполитического давления.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон об ужесточении санкции против России, Ирана и КНДР, одобренный Конгрессом США, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее документ подавляющим большинством голосов одобрили сенат и палата представителей. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Законопроект расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Ранее в Кремле законопроект оценили "крайне негативно". После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.

Также документ раскритиковали в Евросоюзе. Как заявили в немецком МИД, с помощью санкции Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подписание закона стало итогом внутриполитического давления на президента США.

"Планы Дональда Трампа относительно отношений с Россией, с учетом всех корректировок, которые происходили с начала года, до сих пор остаются неясными. Этот закон, конечно же, еще больше сковывает ему руки и препятствует реализации тех идей, которые он декларировал на выборах. В Вашингтоне российско-американские отношения приобрели оттенок именно внутренней политики. Учитывая, как Трампа ловко удалось критиковать за якобы сговор с Кремлем, он действительно попался в эту ловушку: конгрессмены, которые недовольны личностью Трампа и его победой на выборах, единодушно объединились и осуществляют внутриполитическое давление на Трампа. При этом российско-американские отношения стали "заложником" этого давления", — сказал Павел Шариков.



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