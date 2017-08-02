Мнение: объявление Рогозина персоной нон грата – идея кураторов Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата вовлекло страну в беспрецедентный скандал. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Михаил Смолин.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение правительства республики объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата вовлекло страну в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал.

Правительство Молдавии в среду на заседании объявило Рогозина персона нон грата. По словам главы МИД Молдавии Андрея Галбура, Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". Он привел в пример интервью, которое вице-премьер дал каналу "Россия 24", где якобы "позволил оскорбительные" слова в адрес граждан и властей Молдавии.

"Сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, объявить российского вице-премьера персона нон грата – это "акт большой политической глупости". Как считает молдавский лидер, "это плохая услуга для Молдавии и всех молдаван". "Не знаю, делают ли власти это по собственной инициативе или, скорее всего, управляются как марионетки из-за океана", – добавил Додон.

Ранее Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь.

"Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы, – чужими руками", – заявил вице-премьер. Рогозин подчеркнул, что, сорвав его переговоры с президентом Игорем Додоном, Кишинев потерял сотни миллионов долларов.

Румынские власти 28 июля под предлогом нахождения "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны самолету S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров. Самолет, на котором российская делегация во главе с Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Сам Рогозин заявил, что маршрут его перелета был полностью согласован с властями Молдавии, назвав ситуацию "дикой и провокационной".

Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона должна состояться 5 августа на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране. Об этом сообщил молдавский президент. По словам Додона, они с Рогозиным обсудят "то, о чем не удалось поговорить в Кишиневе на этой неделе".

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин выразил мнение, что у российской и молдавской сторон остаются для этого возможности.

"Молдавский политический класс расколот. Но, в отличие от правительства, с президентом Молдавии у нас хорошие отношения. (Игорь) Додон, конечно же, приложит все усилия, чтобы встретится с Дмитрием Рогозиным. Другой вопрос, что правительство, которое делает такие заявления, осложняет наши отношения. Понять это можно: молдавские власти, которые в своей деятельности направлены на объединение с Румынией, конечно, не прощают Дмитрию Рогозину его деятельности. Сейчас Молдавия находится в очень странном идейном состоянии: часть ее элиты, и довольно большая, хочет раствориться на просторах Румынии и считает, что она должна стать частью румынской истории. А Додон представляет ту часть Молдавии, которая хочет сохраниться. И мне кажется, что с теми силами, которые хотят сохранить Молдавию, нам и нужно общаться", – сказал Михаил Смолин.

Накануне две влиятельные фракции Европарламента призвали пересмотреть Соглашение об ассоциации Молдавии с Евросоюзом, пригрозив отменой безвиза. Политолог не исключил, что решение правительства Молдавии относительно российского вице-премьера могло быть следствием давления со стороны Запада.

"Думаю, что объявление Рогозина персоной нон грата стоит в этом же ряду. На ту часть политического класса Молдавии, которая видит себя в отношениях с Западом, происходит довольно сильное давление. И эти действия в отношении Дмитрия Рогозина больше представляются инициативой этих западных кураторов, которые курируют правительство Молдовы, чем национальными интересами. Сами переговоры, само присутствие Дмитрия Рогозина в Молдавии не создает никаких проблем для независимости Молдавии, а, может быть, даже дает дополнительные гарантии того, что Молдавия сохранится, как независимое суверенное государство", – отметил Михаил Смолин.

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