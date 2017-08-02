Секретарь СЖР: ситуация с журналистами на Украине перешла разумные границы

Обвинение в госизмене становится удобным оружием Киева против альтернативной точки зрения. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, комментируя задержание СБУ житомирского журналиста Василия Муравицкого.

Задержание журналиста Василия Муравицкого является очередным эпизодом в раскручиваемой Киевом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Служба безопасности Украины ранее в среду задержала житомирского журналиста по подозрению в государственной измене. По утверждению пресс-службы ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Утверждается, что во время обысков по месту жительства журналиста была обнаружена компьютерная техника с якобы "доказательствами переписки с "российскими кураторами"". Журналиста подозревают в совершении преступлений по статьям "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "создание террористической группы или террористической организации".

По информации пресс-службы прокуратуры Житомирской области, задержанному журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполнительного комитета Международной федерации журналистов Тимур Шафир в эфире радио Sputnik отметил, что Киев пытается обвинить Муравицкого во всех смертных грехах.

"Если бы это не было так грустно, это было бы смешно. Здесь можно вспомнить фильм "Кавказская пленница": "скажите, а крепость тоже я разрушил? – Нет, вот это было до вас, в 12 веке". То есть Муравицкому сейчас приписали все, что только можно на Украине приписать журналисту, чья точка зрения не соответствует "линии партии" и сегодняшнего правительства – и терроризм, и "руку Москвы", и "кремлевских кураторов". В общем – полный набор", – сказал Тимур Шафир.

Он отметил, что Киев не приемлет никакую точку зрения, отличную от официальной.

"Это (альтернативная точка зрения) противоречит основной концепции – создать дистиллированную информационную среду, в которой никаких лишних элементов "бултыхаться" не будет. Идет прямая попытка сделать единое информационное пространство в узких рамках, а кто не с нами, тот, естественно, "рука Москвы", другого быть не может. И других журналистов вполне могут начать преследовать, так как это (обвинение в госизмене) очень удобное оружие", – считает Тимур Шафир.

По его мнению, данное дело должно вызвать широкий резонанс.

"Я уверен, что протесты последуют от Международной федерации журналистов, от других международных организаций. Некоторые из них не являются вполне объективными, но в случае с задержанием журналистов на Украине, там уже настолько все зашкаливает, настолько переходит все разумные границы, что они не могут оставаться в стороне. То есть резонанс, безусловно, будет. И хочется надеяться, что он возымеет действие. Но в первую очередь хотелось бы увидеть такие шаги от украинской правозащитной и журналисткой общественности. Потому что такими темпами скоро не останется никого", – заключил Тимур Шафир.

Это уже не первый случай преследования журналистов со стороны украинских властей. Так, в июне был задержан редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компромата на действующего политика. Сам Гужва заявлял, что дело против него пытались сфабриковать из-за публикации критических материалов об украинской власти. Союз журналистов Украины потребовал от властей объяснений.

Кроме того, в середине июля украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в центре Киева спецслужбы провели обыски, работа редакции была заблокирована.

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