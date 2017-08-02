Военный эксперт: десантник – это "универсальный солдат"

В России отмечается День ВДВ. О том, что сегодня представляют из себя Воздушно-десантные войска РФ, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с Днем ВДВ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей – тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества", – говорится в телеграмме президента.

Путин выразил самые искренние слова благодарности ветеранам-десантникам, отвагой и мужеством которых создавалась история легендарной "крылатой пехоты".

"Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, верность воинскому долгу. Честно служит России", – отмечается в послании президента.

День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".

Рассказывая в эфире радио Sputnik о традициях празднования Дня ВДВ, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что этих традиций много, и это, конечно, не только знаменитое купание в фонтанах. Эксперт напомнил, что праздник ВДВ совпадает с Днем Ильи-пророка.

"Илья-пророк – это небесный покровитель ВДВ. Поэтому наши десантники отмечают этот день молебнами в церкви Ильи-пророка на Красной площади, совершают крестный ход от церкви до памятника Кириллу и Мефодию, возлагают цветы к памятнику воинам 6-й роты на площади Суворова, возлагают цветы к могиле основателя ВДВ Василия Маргелова. В Москве около двухсот могил героев-десантников. Сегодня будет концерт, выступления и, естественно, будет купание в фонтанах, куда без этого. Я думаю, эта традиция смешная, веселая. Ребята, которые прослужили в разные годы, прошли через все горячие точки, которые есть на территории бывшего Советского Союза, встретив друзей, хотят показать, что они не забыли свои десантные навыки. Поэтому купаются, радуются тому, что остались живы, пройдя через все эти испытания, которые под силу не каждому мужчине. Думаю, не надо им мешать, надо радоваться вместе с ними, поддерживать их. Командование ВДВ принимает все меры, чтобы привлечь ребят к мероприятиям, где ветераны встречаются с молодежью, рассказывают о подвигах десантников, воздают должное тем, кто отдал свою жизнь, защищая национальные интересы страны. Поэтому с каждым годом праздник наполняется все более весомым содержанием", – отметил Виктор Литовкин.

Он рассказал о том, что сегодня представляют из себя российские ВДВ.

"ВДВ – это примерно 45-50 тысяч человек, которые носят голубые береты, тельняшки и прыгают (с парашютом – ред.), потому что в ВДВ прыгают все. Начиная с командиров дивизий и заканчивая поварами и санитарами. У нас есть четыре дивизии ВДВ и шесть отдельных полков. Все дивизии прославлены, с множеством орденов и почетными наименованиями. 76-я Псковская дивизия десантно-штурмовая, которая прославилась во всех боевых точках. Знаменитая 6-я рота – из 76-й дивизии. Много таких подвигов, которые совершили наши десантники. Есть знаменитое Рязанское училище, где конкурс такой, что Институт кинематографии не может похвастаться таким же. Там огромный конкурс не только парней, но и девушек, хоть их и набирают раз в пять лет. Но девушки не служат в боевых подразделениях. Они прыгают с парашютом, стреляют, владеют приемами самбо, джиу-джитсу и так далее, но они не ходят в атаку, не участвуют в боевых действиях. По техническому оснащению на данный момент наиболее распространены боевые машины десанта второй модели. Есть БМД-3 и БМД-4, которая прошла по Красной площади. "Ракушка" – боевая машина на гусеничном ходу. Есть артиллерия – гаубицы 122-миллиметровые. Есть 125-миллиметровая артиллерийская установка "Спрут". Есть системы противовоздушной обороны: ПЗРК "Верба" и "Игла", – рассказал Виктор Литовкин.

Он отметил, что подготовка российского десантника включает в себя массу дисциплин, которые позволяют подготовить "универсального солдата".

"Это в том числе иностранные языки, не менее двух, тактика, артиллерийская и танковая подготовка, парашютная подготовка, физические занятия, ориентирование на местности, связь, химзащита. Десантник – это универсальный солдат, он умеет все, что умеют солдаты всех специальностей", – заключил Виктор Литовкин.

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