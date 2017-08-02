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Эксперт об идее Киева: представитель США в "нормандской четверке" уже есть

17:2802.08.2017
(обновлено: 17:29 02.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкЖители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерамЖители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В Верховной раде Украины предложили изменить Минские соглашения. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что все предыдущие подобные предложения уже доказали свою несостоятельность, поэтому идея не имеет смысла.

Сопредседатель парламентской фракции украинского "Оппозиционного блока" Юрий Бойко считает, что для решения конфликта в Донбассе необходимо переформатировать Минские соглашения и создать новую дорожную карту в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате".

В конце июля президенты РФ, Франции, Украины и канцлер Германии после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией Минских соглашений.

Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo / John Minchillo
Мнение: чтобы прекратить конфликт на Украине, США должны обратиться к себе
"Реальный механизм – это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений… сейчас надо менять их формат, менять наполнение", – цитирует Бойко пресс-служба партии в среду.

По его мнению, инициатором этого процесса должна выступить украинская сторона. А реформирование должно заключаться в создании новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в "нормандском формате".

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные идеи выдвигались Киевом уже не раз.

"На самом деле то, что озвучил Бойко – это то, что слово в слово неоднократно публично на разных уровнях устно и письменно говорил (президент Украины) Петр Порошенко на протяжении последних лет. То есть это идея не Юрия Бойко, это идея Петра Порошенко: привлечь американцев к "нормандскому формату" и ввести миротворцев ООН в Донбасс. То есть он (Бойко) ничего нового не сказал", – отметил Владимир Корнилов.

По его словам, в привлечении США к "нормандскому формату" нет смысла.

"Представитель США там уже присутствует, и зовут его – Петр Порошенко, который не волен решать судьбу Украины без согласования с посольством США. Так что добавить еще одного американского представителя – а какой смысл, по большому счету?", – сказал Владимир Корнилов.

Что касается ввода миротворцев ООН в Донбасс, то эта идея, как отметил политолог, также уже доказала свою несостоятельность.

"Таким образом (под видом миротворцев ООН) можно завести в Донбасс, на самую границу России, на территорию, вклинивающуюся в подбрюшье России, представителей стран НАТО. Скажите: России это надо? Россия в этом заинтересована? Уже был ответ – нет. Если Россия и согласится на это, то только если в этой миссии будут представители России и, скажем, члены ОДКБ. Но вы же понимаете, что на это не пойдет Украина. Так что все эти идеи, озвученные Бойко, были уже не раз обсуждены, и не раз была доказана их несостоятельность", – отметил Владимир Корнилов.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвуют в нем, но периодически этот вопрос поднимается. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил: Киев считает, что в связи с обострением ситуации в Донбассе стоит снова вернуться к идее введения в зону конфликта миротворческой миссии ООН.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

 

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