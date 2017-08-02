Политолог о требованиях ЕС к Киеву: за что боролись, на то и напоролись

ЕС потребовал от Украины вернуть миллионы евро, выделенные на "Трансграничное сотрудничество". Политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Европейский союз, скорее всего, выведет украинскую сторону из проекта.

Евросоюз прекращает отношения с Украиной в рамках "Трансграничного сотрудничества PL-BY-UA", разрывает программу финансирования трех приграничных проектов на 10,3 млн евро и требует отчитаться о потраченных средствах, сообщают украинские СМИ.

Проект был запущен в 2006 году Евросоюзом с целью развития приграничной инфраструктуры и таможенных постов Польши с Украиной и Белоруссией.

Как сообщают СМИ, по данной программе Украина в 2013 году получила 5,4 млн евро на полную реконструкцию пункта пропуска "Устилуг". Еще 2,2 млн евро предназначались для реконструкции пограничного поста "Рава-Русская", а также закупку оборудования для пограничных постов "Краковец", "Шегины" и "Ягодин". Кроме того, 2,7 млн евро должны были поступить на развитие IT-инфраструктуры таможенных и пограничных постов.

Однако в 2014 году, после получения первых траншей "деньги по обыкновению разворовали, но ничего не построили", пишут СМИ. Например, реконструкция таможенного поста "Устилуга" закончилась котлованом за 3 млн евро. Примерно такая же история и с двумя другими программами. Именно поэтому ЕС решило свернуть сотрудничество и требует деньги назад, пишут журналисты.

В их распоряжении оказалась копия письма руководителя программы главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану. В документе говорится о прекращении сотрудничества "из-за отсутствия прогресса", а также высказывается требование до 31 августа 2017 года отчитаться о потраченных средствах.

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ЕС выведет Украину из проекта.

"Здесь проблема отсутствия отчетности и сложность с пониманием того, куда уходят средства, выделяемые из Европейского союза. Но, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Кроме того, Киев должен отчитаться не только перед европейцами. Украина должна России вернуть крупную сумму по решению суда Лондона. Украина должна возвращать средства в Международный валютный фонд, который также прекратил кредитование в связи с невыплатой. К чему все это приведет, можно только догадываться. Видимо, к тому, что крайне сложная экономическая ситуация на Украине еще более усугубится. Что касается этого проекта, то, возможно, Украина будет из него выведена в связи с невыполнением", – сказал Алексей Бычков.

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