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Глава СПЧ: Киев интерпретирует деятельность журналистов, как ему хочется

15:5902.08.2017
(обновлено: 16:03 02.08.2017)
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CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки УкраїниФлаг на здании Службы безопасности Украины в КиевеФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки України
СБУ заподозрила житомирского журналиста Василия Муравицкого в госизмене. Как отметил в эфире радио Sputnik глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, на Украине в последнее время принимается много "странных решений".

Служба безопасности Украины подозревает житомирского журналиста в государственной измене. По утверждению пресс-службы ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Юрист: обвинения СБУ против журналиста Муравицкого "притянуты за уши"
По сообщению СБУ, во время досудебного расследования в отношении Муравицкого были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста. "По заключению экспертов, материалы… содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в рамках уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства журналиста, они обнаружили компьютерную технику с якобы "доказательствами переписки с "российскими кураторами"". СБУ также утверждает, что изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по обусловленному гонорару и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

Журналиста подозревают в совершении преступлений по статьям "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "создание террористической группы или террористической организации".

По информации пресс-службы прокуратуры Житомирской области, задержанному журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главный редактор сайта Украина.ру, на котором также публиковались материалы публициста, Искандер Хисамов считает политическими репрессиями преследование на Украине Муравицкого и других работников СМИ. Как заявил секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир, обвинение житомирского журналиста в госизмене является очередным доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения на события в стране.

По словам председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, само по себе сотрудничество журналистов с иностранными СМИ не может быть расценено, как правонарушение.

"Его (житомирского журналиста) обвиняют в том, что он сотрудничал с российскими СМИ, но совершенно очевидно, что это не может быть предъявлено в качестве обвинения в нормальной ситуации. Это просто противоестественно. Я не знаю, как по украинскому законодательству, но по российскому, если журналист сотрудничает с иностранными СМИ – это прямо разрешено законом. Поэтому я не очень понимаю, как можно украинского журналиста обвинять в том, что он сотрудничает с российскими СМИ. Ну и что? Какой в этом состав правонарушения?", – сказал Михаил Федотов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это тот случай, когда власти интерпретируют деятельность журналиста так, как им хочется.

"Конечно, надо ознакомиться с материалами дела, но что касается того, что ему (Василию Муравицкому) инкриминируют измену родине, на мой взгляд, это все достаточно надуманно. Журналистская деятельность не может интерпретироваться ни как покушение на территориальную целостность государства, ни как госизмена. Это совершенно невозможные вещи. Хотя и бывают случаи, когда деятельность журналистов интерпретируется так, как хочется властям. К сожалению, и в других странах так бывает. Но предъявлять журналисту обвинения в государственной измене – по-моему, до этого еще никто не додумывался", – отметил Михаил Федотов.

Он считает, что международные организации не должны оставлять действия Киева без внимания.

"На Украине в последнее время достаточно много принимается странных решений – это и запрет российских СМИ, и запрет российских поисковых систем, и запрет на въезд российских журналистов. Давайте посмотрим: Украина является членом Совета Европы, Украина является участником ОБСЕ – там есть абсолютно четкие обязательства по защите свободы слова, но их же надо соблюдать. Я считаю, что сейчас было бы правильно, что представители ОБСЕ выступили со специальным заявлением по данному поводу", – заключил глава СПЧ.

Это уже не первый случай преследования журналистов со стороны украинских властей. Так, в июне был задержан редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компромата на действующего политика. Сам Гужва заявлял, что дело против него пытались сфабриковать из-за публикации критических материалов об украинской власти. Союз журналистов Украины потребовал от властей объяснений.

Кроме того, в середине июля украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в центре Киева спецслужбы провели обыски, работа редакции была заблокирована.

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