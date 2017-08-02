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Юрист: обвинения СБУ против журналиста Муравицкого "притянуты за уши"

14:5602.08.2017
(обновлено: 15:40 02.08.2017)
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© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в КиевеТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Служба безопасности Украины подозревает житомирского журналиста Василия Муравицкого в госизмене. Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik отметил, что представленные обвинения выглядят, по меньшей мере, необоснованными.

Пресс-служба СБУ сообщила, что подозревает житомирского журналиста в государственной измене, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данным местного издания "Житомир.инфо", блогера-журналиста зовут Василий Муравицкий, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира" и сотрудничал с интернет-порталом ukraina.ru.

Журналист Мария Саушкина
© Телеканал Россия 24
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Как утверждает пресс-служба СБУ, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины".

Подчеркивается, что тексты журналиста подвергли лингвистической и судебно-психологической экспертизам.

"По заключению экспертов, материалы… содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", – заявили в ведомстве.

Утверждается, что во время обысков правоохранители нашли у журналиста компьютерную технику с якобы "доказательствами переписки с российскими кураторами". СБУ также утверждает, что изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ и банковские карты, на которые перечислялись деньги.

Журналиста подозревают в совершении преступлений по статьям "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "создание террористической группы или террористической организации".

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik назвал представленные обвинения в адрес журналиста необоснованными.

"Обвинения выглядят абсолютно необоснованными и притянутыми за уши. Должны быть не косвенные улики, а прямые доказательства конкретной вины. А здесь и улик-то нет. Под действие статей, подпадающих под конкретную правовую регламентацию – воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста – СБУ решила подвести финансово-хозяйственную операцию, которую якобы сам журналист проводил. Он проводил расследования, в рамках профессиональной деятельности сотрудничал со многими организациями, любым доступным способом собирал и обрабатывал информацию. В чем нарушение? На основании чего выдвинуты обвинения? Только на основании того, что человек профессионально выполнял свои обязанности? Если сегодня журналистам запрещают выполнять свой профессиональный долг, то это говорит о том, что свобода слова и плюрализм мнений на Украине отсутствуют полностью. Есть только голословное обвинение, которое основано лишь на желании привлечь человека к ответственности под совершенно надуманным предлогом", – сказал Тимур Маршани.

Это уже не первый случай преследования журналистов со стороны украинских властей. Так, в июне был задержан редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компромата на действующего политика. Сам Гужва заявлял, что дело против него пытались сфабриковать из-за публикации критических материалов об украинской власти. Союз журналистов Украины потребовал от властей объяснений.

Кроме того, в середине июля украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в центре Киева спецслужбы провели обыски, работа редакции была заблокирована.

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