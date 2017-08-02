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Эксперт: биткоину пришлось "раздвоиться"

14:0102.08.2017
(обновлено: 14:20 02.08.2017)
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© Flickr / BTC KeychainБрелоки с логотипом биткоина на материнской плате компьютераБрелоки с логотипом биткоина на материнской плате компьютера
© Flickr / BTC Keychain
Биткоин разделился на две отдельные криптовалюты. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Ульянов выразил мнение, что процесс появления новых биткоинов может продолжиться, однако не до бесконечности.

Биткоин разделился на две криптовалюты – Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Причиной этого стало решение разработчиков запустить новый протокол работы блокчейна SegWit2x, пишет Business Insider.

Новый механизм поддержала лишь часть пользователей криптовалюты, тогда как другие отказались его активировать. Недовольство клиентов связано с тем, что Segwit2x увеличивает размер блока биткоина вдвое – до двух мегабайт.

Рубль в киберпространстве
© Fotolia / Sergey Tarasov
Мнение: на создание в РФ виртуальной валюты нужно от двух до пяти лет
Криптовалюты – это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка 4 млрд долларов. Биткоин, курс которого в последнее время побил все рекорды, является самым известным примером криптовалюты.

За год биткоин подорожал примерно в пять раз: сейчас он торгуется в районе 2700 долларов.

В эфире радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал происходящее с криптовалютой.

"Биткоин действительно раздваивается. Участники сообщества не смогли прийти к единому мнению по поводу того, какой в дальнейшем быть системе и как ей развиваться. Это развитие и стало камнем преткновения между сообществами, которые занимаются майнингом криптовалюты. В какой-то момент встал вопрос: что делаем дальше, увеличиваем размер блока или не увеличиваем. Если увеличиваем, то насколько: в два раза, как предлагало большинство, или сразу в восемь раз – до восьми мегабайт. Мнения разделились. Из-за этого пришлось разделиться на две криптовалюты", – пояснил эксперт.

По его мнению, процесс появления новых биткоинов может продолжиться, однако это скажется на доверии держателей криптовалюты.

"В дальнейшем их можно, конечно, бесконечно клонировать. Но тогда уровень доверия внутри сообщества, среди держателей биткоинов будет подорван. Поэтому этот процесс не будет бесконечным и будет органичен. Кроме того, надо понимать, что криптовалюта сильно волатильна, и уровень доверия прямо отражается на курсе", – отметил Владимир Ульянов.

Некоторые эксперты предрекают, что дни биткоина сочтены. По словам Владимира Ульянова, это ошибочное мнение.

"Я бы так не сказал. Биткоин – это ведущая криптовалюта в мире и, наоборот, сейчас может в мире появиться два сильных игрока. Но определенный риск есть: кто-то хочет сохранить классический биткоин, а кто-то – получить и новый, и старый биткоин. Но не все кошельки, которые поддерживают биткоины, поддерживают новую систему. Поэтому кто-то из владельцев не сможет получить Bitcoin Cash и останется только при своих – при старых биткоинах", – сказал эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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