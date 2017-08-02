Политолог: новые правила проведения "Евровидения" вызывают улыбку

После скандалов на "Евровидении-2017", в том числе отказа Киева допустить участницу от РФ, EBU решил изменить правила проведения конкурса. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новые правила недостаточно продуманы.

Европейский вещательный союз (EBU) принял решение внести изменения в правила проведения песенного конкурса "Евровидение", в том числе и после скандала с российской певицей Юлией Самойловой, которую не пустили на Украину для участия в конкурсе в Киеве в мае 2017 года. Причиной отказа послужило выступление артистки в Крыму.

В EBU отметили, что несколько инцидентов оставили негативное впечатление о песенном конкурсе в 2017 году, но "самой неприятной проблемой Евровидения в Киеве стал запрет на въезд на Украину российского представителя". Поэтому отныне национальным вещателям запретили включать в свои делегации лица, которым не разрешен въезд в страну – хозяйку "Евровидения".

В Европейском вещательном союзе остались не удовлетворены графиком подготовки украинской стороны к песенному конкурсу, в результате чего было принято решение, что если принимающая страна не укладывается в сроки, то право проведения "Евровидения" может перейти другому государству.

Организаторы конкурса также потребовали от членов профессионального жюри, которые оценивают прозвучавшие на "Евровидении" песни, быть абсолютно непредвзятыми.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что некоторые новые требования EBU вызывают удивление.

"Безусловно, скандалы, связанные с проведением конкурса "Евровидение" на Украине нанесли серьезный репутационный ущерб этому конкурсу. И это связано не только с главным скандалом – отказом допустить на конкурс представительницу России Юлию Самойлову, но и со всякого рода другими нарушениями, связанными со срывом сроков подготовительных этапов и так далее. Но и решение, которое принято сейчас устроителями конкурсами – оно, мягко говоря, вызывает удивление. Требование ко всем (членам профессионального жюри) быть абсолютно непредвзятыми и неполитизированными вызывает улыбку. Такого не бывает. Собрать в одном месте столько людей из разных стран и потребовать от них быть абсолютно непредвзятыми – это нереально. Такого рода требования предъявлять, конечно, можно – но за этим надо следить. Если удастся выявить тех, кто проявит предвзятость, и наказывать их, то этого можно будет добиться. Но просто записать это требование и считать, что оно само собой реализуется – это из области фантастики", – считает Юрий Светов.

По его мнению, запрет национальным вещателям включать в свои делегации лиц, которым запрещен въезд в страну-хозяйку "Евровидения" создает условия для фактического контроля страной-организатором состава участников от других стран.

"Мне казалось, что требование должно быть такое: принимающая сторона обязана зафиксировать, что она не препятствует въезду на конкурс национальных делегаций. Вместо этого ситуация развернута в обратную сторону. Значит, принимающая сторона сможет диктовать национальным делегациям, кого включать в их состав, а кого нет. Это, между прочим, и способ уменьшения конкуренции: можно заявить какой-нибудь стране, что их участник не соответствует тем или иным требованиям местного законодательства", – считает Юрий Светов.

Победителем песенного конкурса "Евровидение-2017" стал португальский певец Сальвадор Собрал, который исполнил песню Amar Pelos Dois. Второе место занял исполнитель из Болгарии Кристиан Костов с песней Beautiful Mess. Тройку лучших замкнула молдавская группа SunStroke Project.

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