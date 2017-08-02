Политолог: иск к России из-за моста в Крым денег Киеву не принесет

Киевские власти готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
"Сейчас готовится иск, и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", – цитирует Лавренюка пресс-служба министерства.
Он подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.
Политолог Александр Дудчак считает предлог для подачи иска против России из-за строительства Керченского моста надуманным.
"Конечно, Украина может подсчитать убытки, которые, скорее всего, окажутся надуманными, но ведь никто не запрещает им пересекать акваторию Азовского моря, выходить в Черное, и наоборот. Идея постройки моста уже давно витала в воздухе – и во время Второй мировой, и, по-моему, еще до войны, до революции… То есть это насущная проблема, и решать ее надо. То, что Украине не нравится сам факт возведения моста в Крым, это не значит, что его не должно быть", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.
По мнению политолога, в данном вопросе можно было бы найти компромисс, будь на то желание Украины.
"А у Украины такого желания нет, если она блокирует и Донбасс, и подрывает ЛЭП на границе с Крымом, т.е. это такая очередная политическая акция. И как всегда в случае с Украиной, здесь политики больше, а здравого смысла практически нет, экономического расчета тоже. Так что это очередная попытка сделать какую-то пакость, вместо того, чтобы искать взаимовыгодное решение", – считает политолог.
Наряду с этим в пятницу в СМИ появилось сообщение, что ЕС прекращает отношения с Украиной в рамках "Трансграничного сотрудничества PL-BY-UA" и разрывает программу финансирования трех приграничных проектов на 10 млн евро.
Однако Александр Дудчак не склонен связывать эти два события. По его мнению, судебный процесс с Россией вряд ли позволит Украине компенсировать разрыв сотрудничества с Евросоюзом.
"Такие иски в отношении России по Керченскому мосту денег не приносят. Такие процессы могут длиться очень долго, это такая же история, как с иском по поводу долга Украины перед Россией в 3 миллиарда. Судиться можно очень долго и рассчитывать на то, что эти деньги могут в чем-то помочь, наполнить бюджет, закрыть какие-то дыры, не приходится. Как говорил д'Артаньян: "дерусь, потому что дерусь". Вот и здесь можно сказать: "сужусь, потому что сужусь". Такая принципиальная позиция по всем вопросам. А то, что Европа требует вернуть деньги, это, конечно, необычно, но, наверное, это уже просто демонстрация того, что и Европа прозревает в отношении Украины и нынешней ее власти, и поддерживать всякие ее выходки становится совершенно бессмысленно", – отметил политолог.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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