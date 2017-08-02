Политолог: иск к России из-за моста в Крым денег Киеву не принесет

Киев собирается подать иск против России из-за строительства моста в Крым. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном вопросе можно было бы найти компромисс, будь на то желание Украины. Однако такого желания нет.

Киевские власти готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас готовится иск, и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", – цитирует Лавренюка пресс-служба министерства.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив – арочных пролетов – пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток.

Он подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Политолог Александр Дудчак считает предлог для подачи иска против России из-за строительства Керченского моста надуманным.

"Конечно, Украина может подсчитать убытки, которые, скорее всего, окажутся надуманными, но ведь никто не запрещает им пересекать акваторию Азовского моря, выходить в Черное, и наоборот. Идея постройки моста уже давно витала в воздухе – и во время Второй мировой, и, по-моему, еще до войны, до революции… То есть это насущная проблема, и решать ее надо. То, что Украине не нравится сам факт возведения моста в Крым, это не значит, что его не должно быть", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, в данном вопросе можно было бы найти компромисс, будь на то желание Украины.

"А у Украины такого желания нет, если она блокирует и Донбасс, и подрывает ЛЭП на границе с Крымом, т.е. это такая очередная политическая акция. И как всегда в случае с Украиной, здесь политики больше, а здравого смысла практически нет, экономического расчета тоже. Так что это очередная попытка сделать какую-то пакость, вместо того, чтобы искать взаимовыгодное решение", – считает политолог.

Наряду с этим в пятницу в СМИ появилось сообщение, что ЕС прекращает отношения с Украиной в рамках "Трансграничного сотрудничества PL-BY-UA" и разрывает программу финансирования трех приграничных проектов на 10 млн евро.

Однако Александр Дудчак не склонен связывать эти два события. По его мнению, судебный процесс с Россией вряд ли позволит Украине компенсировать разрыв сотрудничества с Евросоюзом.

"Такие иски в отношении России по Керченскому мосту денег не приносят. Такие процессы могут длиться очень долго, это такая же история, как с иском по поводу долга Украины перед Россией в 3 миллиарда. Судиться можно очень долго и рассчитывать на то, что эти деньги могут в чем-то помочь, наполнить бюджет, закрыть какие-то дыры, не приходится. Как говорил д'Артаньян: "дерусь, потому что дерусь". Вот и здесь можно сказать: "сужусь, потому что сужусь". Такая принципиальная позиция по всем вопросам. А то, что Европа требует вернуть деньги, это, конечно, необычно, но, наверное, это уже просто демонстрация того, что и Европа прозревает в отношении Украины и нынешней ее власти, и поддерживать всякие ее выходки становится совершенно бессмысленно", – отметил политолог.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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