Эксперт об инциденте над Балтикой: в НАТО не любят признавать свои ошибки

Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтикой, нарушив границу Финляндии. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что натовцы в антироссийской истерии "забывают" о том, что, помимо союзников, есть и нейтральные государства.

Истребители ВВС Испании во вторник сопровождали российские самолеты МиГ-31 и Ан-26 недалеко от границ Эстонии, случайно залетев в воздушное пространство Финляндии. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что два истребителя ВВС Испании F-18 Hornet, которые базируются в Эстонии, без разрешения вторглись в воздушное пространство Финляндии.

По словам Уайта, два испанских F-18 утром во вторник поднялись с эстонской авиабазы Эмари, чтобы перехватить "неидентифицированные военные воздушные суда рядом с эстонским воздушным пространством". При этом на перехват самолетов, которые опознали как МиГ-31 и Ан-26, также были подняты финские истребители.

"При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские истребители случайно вошли в финское воздушное пространство. Воздушное командование НАТО объяснило инцидент финскому центру воздушных операций, чтобы улучшить будущую координацию", – отметил представитель альянса.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что два истребителя МиГ-31 и военно-транспортный Ан-26 выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтики. "Полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", – подчеркнули в ведомстве.

НАТО и Россия регулярно перехватывают над Балтикой самолеты. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что самолеты ВКС не нарушают границ других государств.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что в НАТО "не замечают" собственных ошибок, однако всегда готовы во всем обвинять Россию.

"Понятно, что раздувая военную истерию вокруг активности России на Балтике, вокруг предстоящих российско-белорусских учений ("Запад-2017", учения пройдут 14-20 сентября – ред.), они (натовцы) сами порой забывают о том, что действуют на территории, где помимо союзников по НАТО есть и государства, которые числятся нейтральными. И, естественно, такие ошибки они признавать очень не любят и предпочитают за собой их не замечать. При этом если Россия где-то что-то не так сделает – они это будут выдавать за небывалое нарушение международного права, суверенитета других стран и т.д.", – сказал Борис Рожин.

По его мнению, подобные "перехваты" в ближайшее время будут только учащаться.

"Это далеко не первый такой эпизод, таких инцидентов было немало, и наверняка еще будут. Особенно, когда в активной фазе начнутся учения "Запад-2017", такие инциденты, которые можно назвать провокациями, будут учащаться, и это касается как воздушного пространства, так и моря. Поскольку корабли НАТО в последнее время активизировались в Балтийском и Северном морях, любая активность российского флота будет сопровождаться активностью НАТО. Соответственно Прибалтика и Польша станут эпицентрами такой активности и различных провокаций на ближайшие два-три месяца", – сказал Борис Рожин.

Он считает, что дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от отношений России и США.

"Дальше все будет зависеть от того, в какую сторону повернутся российско-американские отношения. Ведь военные все-таки выполняют решения политиков", – заключил военный эксперт.

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