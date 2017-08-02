Юрист о практике экстрадиций: не дай бог, вы кому-то не глянулись в США

Адвокаты российского программиста Станислава Лисова обжалуют решение испанского суда о его экстрадиции в США. Юрист Янис Юкша в эфире радио Sputnik назвал "странной ситуацией" применение американских правовых норм к гражданину РФ на территории Испании.

Адвокаты российского программиста Станислава Лисова намерены обжаловать решение суда о его экстрадиции из Испании в США, заявил РИА Новости адвокат Олег Губарев. Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года. Во вторник испанский суд принял решение экстрадировать Лисова в США.

"Суд принял еще не окончательное решение. Начиная с 1 сентября, мы будем обжаловать его на пленарном заседании Национальной судебной палаты", – заявил Губарев. По его словам, подать обжалование можно только в сентябре, поскольку август в Испании – период отпусков. Вариант, что Лисова экстрадируют в течение августа, он исключил.

В США российского программиста подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. Изучение серверов, расположенных во Франции и Германии, которыми якобы оперировал Лисов, позволило обнаружить базы данных с похищенной информацией о счетах в банковских учреждениях.

Ранее испанский суд пришел к выводу, что "американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам": несмотря на то, что подозреваемый не находился в США, "большинство жертв живут в этой стране, а преступление было совершено через интернет". Лисову в США грозят до 35 лет заключения.

Адвокат Янис Юкша в эфире радио Sputnik назвал "достаточно странной ситуацией" применение американских правовых норм к российскому гражданину на испанской территории.

"В каждом уголке земного шара, оказывается, действует американский закон. Достаточно странная ситуация, но американцы считают, что это так. В этой связи они настаивают, чтобы из любой страны выдавали чужих граждан, в отношении которых ведется следствие или есть подозрение, фактически, совершая неправомерные действия. Некоторые страны выполняют эти требования. Несмотря на то, что между Россией и Испанией существует соглашение о взаимной помощи, Испания считает возможным выдать в США данного человека, российского гражданина, программиста", – отметил Янис Юкша.

По его словам, подобные действия разрушают международные правовые основы.

"В рамках действующих законов, причем, как в России, так и в США, любой гражданин, который совершил правонарушение, преступление даже в чужой стране, на чужой территории, не может быть выдан и может быть наказан только на территории своего государства. В данном случае продолжается чудовищное разрушение международных правовых основ, когда США просто не интересуются действующим законодательством других стран и международными нормами, которые ратифицированы международными соглашениями, требуя "подать сюда" любого гражданина с любой территории. Особенно в последнее время, если это касается российских граждан. И существующая практика должна, в том числе, указать нашим гражданам, что надо аккуратно пользоваться территориями других стран, потому что, не дай бог, вы кому-то не глянулись в США, и у вас есть шанс совершенно незаконно быть экстрадированными именно в США", – сказал Янис Юкша.

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