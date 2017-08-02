Эксперт: фигура нового директора ФБР призвана "разрядить обстановку" в США

Сенат США утвердил кандидатуру нового директора ФБР. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что фигура Кристофера Рэя во многом является компромиссной.

Сенат США утвердил Кристофера Рэя на посту директора ФБР. За его кандидатуру проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

Президент США Дональд Трамп в начале июня объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы Минюста США Кристофера Рэя. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы "связей с Россией" и был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.

В настоящее время конгресс США и спецпрокурор Роберт Мюллер ведут расследование предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и связей окружения Трампа с Россией.

Рэй получил юридическое образование в Йельском университете. Он занимал должность помощника генпрокурора США и возглавлял подразделение по расследованию уголовных дел с 2003 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем. После завершения работы в Минюсте Рэй вернулся к частной практике.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что фигура Кристофера Рэя во многом является компромиссной.

"Думаю, что это компромиссная фигура – фигура, устраивающая большинство членов конгресса. Кристофер Рэй занимает нейтральную позицию, у него репутация "независимого юриста". В его назначении характерны два момента. Первое: он высказался в поддержку (Роберта) Мюллера, который ведет расследование так называемых связей Трампа с Россией. Второй момент: за Кристофером Рэйем маячит фигура "экзотического" политика, который является запасной фигурой у республиканцев – губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. С ним Рэй в хороших отношениях. Впрочем, он в хороших отношениях со многими людьми из вашингтонского истеблишмента. Я думаю, что (Дональд) Трамп, назначая Рэя, пытался, с одной стороны, сохранить свои позиции, а с другой – разрядить обстановку вокруг непрекращающегося скандала в администрации по поводу так называемого российского вмешательства в выборы в США", – сказал Александр Кубышкин.

По сообщениям СМИ, Кристофер Рэй на протяжении нескольких лет работал в частной юридической компании King & Spalding, которой вменяют представление интересов "Газпрома" и "Роснефти". По мнению эксперта, это не должно стать препятствием для деятельности Рэя.

"Я думаю, Трамп полагает, что должен выработаться определенный иммунитет у некоторых представителей конгресса к тому, что члены его администрации когда-либо имели отношения с Россией. И, судя по итогам голосования в конгрессе, это не станет серьезным препятствием для деятельности Рэя", – считает эксперт.

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