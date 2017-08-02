США
2.082 августа13:23МСК
USD60.58+0.74
EUR71.69+0.96
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: фигура нового директора ФБР призвана "разрядить обстановку" в США

12:3302.08.2017
(обновлено: 12:34 02.08.2017)
0270
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Сенат США утвердил кандидатуру нового директора ФБР. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что фигура Кристофера Рэя во многом является компромиссной.

Сенат США утвердил Кристофера Рэя на посту директора ФБР. За его  кандидатуру проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй
© AFP 2017 / Stephen Jaffe, Jose Romero
Эксперт: выдвинутый на пост главы ФБР Кристофер Рэй – любопытная личность
Президент США Дональд Трамп в начале июня объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы Минюста США Кристофера Рэя. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы "связей с Россией" и был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.

Кандидат в члены ФБР Кристофер Рэй в Вашингтоне. 12 июля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Политолог: Киев получил из США плохую новость
В настоящее время конгресс США и спецпрокурор Роберт Мюллер ведут расследование предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и связей окружения Трампа с Россией.

Рэй получил юридическое образование в Йельском университете. Он занимал должность помощника генпрокурора США и возглавлял подразделение по расследованию уголовных дел с 2003 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем. После завершения работы в Минюсте Рэй вернулся к частной практике.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что фигура Кристофера Рэя во многом является компромиссной.

"Думаю, что это компромиссная фигура – фигура, устраивающая большинство членов конгресса. Кристофер Рэй занимает нейтральную позицию, у него репутация "независимого юриста". В его назначении характерны два момента. Первое: он высказался в поддержку (Роберта) Мюллера, который ведет расследование так называемых связей Трампа с Россией. Второй момент: за Кристофером Рэйем маячит фигура "экзотического" политика, который является запасной фигурой у республиканцев – губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. С ним Рэй в хороших отношениях. Впрочем, он в хороших отношениях со многими людьми из вашингтонского истеблишмента. Я думаю, что (Дональд) Трамп, назначая Рэя, пытался, с одной стороны, сохранить свои позиции, а с другой – разрядить обстановку вокруг непрекращающегося скандала в администрации по поводу так называемого российского вмешательства в выборы в США", –  сказал Александр Кубышкин.

По сообщениям СМИ, Кристофер Рэй на протяжении нескольких лет работал  в частной юридической компании King & Spalding, которой вменяют представление интересов "Газпрома" и "Роснефти". По мнению эксперта, это не должно стать препятствием для деятельности Рэя.

"Я думаю, Трамп полагает, что должен выработаться определенный иммунитет у некоторых представителей конгресса к тому, что члены его администрации когда-либо имели отношения с Россией. И, судя по итогам голосования в конгрессе, это не станет серьезным препятствием для деятельности Рэя", – считает эксперт.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена