Эксперт об изменении правил "Евровидения": EBU недоволен Украиной

EBU внес изменения в правила проведения песенного конкурса "Евровидение". Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что главная причина изменений – неудовлетворительная работа украинских организаторов конкурса "Евровидение-2017".

Европейский вещательный союз (EBU) принял решение внести изменения в правила проведения песенного конкурса "Евровидение", в том числе и после скандала с российской певицей Юлией Самойловой, которую не пустили на Украину для участия в конкурсе в Киеве в мае 2017 года. Причиной отказа послужило выступление артистки в Крыму.

В EBU отметили, что несколько инцидентов оставили негативное впечатление о песенном конкурсе в 2017 году, но "самой неприятной проблемой "Евровидения" в Киеве стал запрет на въезд на Украину российского представителя". Также в Европейском вещательном союзе остались не удовлетворены графиком подготовки украинской стороны к песенному конкурсу, в результате чего было принято решение, что если принимающая страна не укладывается в сроки, то право проведения "Евровидения" может перейти другому государству.

В конце июня представитель Европейского вещательного союза сообщил, что EBU наложил штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за запрет участия представительницы России в "Евровидении-2017". Кроме того, в Швейцарии арестовали 15 млн евро финансовых гарантий Украины по "Евровидению", так как EBU имел претензии к украинской стороне касательно организации конкурса.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что главная причина внесения изменений в правила проведения песенного конкурса – неудовлетворительная работа украинских организаторов "Евровидения-2017".

"В пресс-релизе Европейского вещательного союза прямо отмечается, что самым неприятным моментом для "Евровидения" в этом году был запрет на выступление российской участницы Юлии Самойловой. И то, что в правила проведения конкурса внесены изменения, также свидетельствует о том, что Европейский вещательный союз больше всего недоволен именно Украиной. Поэтому внесено изменение, согласно которому у страны-организатора, которая не справляется с подготовкой конкурса, право проведения отбирается и передается другой стране. То есть, теперь по ходу подготовки может смениться страна-организатор. Это, на мой взгляд – главное из внесенных изменений", – отметил Максим Жаров.

Победителем песенного конкурса "Евровидение-2017" стал португальский певец Сальвадор Собрал, который исполнил песню Amar Pelos Dois. Второе место занял исполнитель из Болгарии Кристиан Костов с песней Beautiful Mess. Тройку лучших замкнула молдавская группа SunStroke Project. Украина, которую представляла рок-группа O.Torvald, неудачно выступила на домашнем конкурсе и заняла 24-е место.

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