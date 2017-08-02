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Эксперт: иск Киева из-за моста в Крым не имеет отношения к экономике

10:5702.08.2017
(обновлено: 10:59 02.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСборка арок железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский проливСборка арок железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Украина готовит иск к России из-за строительства Керченского моста в Крым. Экономист Никита Исаев в эфире радио Sputnik отметил, что для него в целом такое решение не является удивительным – вопросы вызывает тот факт, что этот иск подается именно сейчас.

Киевские власти готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас готовится иск, и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", – цитирует Лавренюка пресс-служба министерства.

Алушта
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Киев "созрел": пора что-то менять. Например, статус Крыма

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив – арочных пролетов – пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток.

Он подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает, что подобные действия Киева в отношении России нужно рассматривать с точки зрения политики.

"Все происходящее между Россией и Украиной, тем более элементы санкционной войны, это, конечно, в первую очередь политика, а не экономика. Россия и Украина и так находятся в низшей экономической точке: Украина сделала выбор в пользу Евросоюза в части выстраивания отношений с точки зрения зоны беспошлинной торговли. Разумеется, вопросы Крыма, который Украина вообще воспринимает, как временно оккупированную территорию, давно не обсуждаются как вопросы экономики. И санкции, которые вводятся в отношении Крыма – это политические санкции. Более того, эти решения, скорее всего, принимаются не властями Украины, а носят согласованный характер с США и странами Евросоюза. И вопрос судоходства, в том числе, воспринимается сквозь эту призму (с политической точки зрения). Для меня это в целом не является удивительным, удивительно, почему это происходит сейчас, а не произошло в момент, когда началась острая стадия экономических и политических войн между Украиной и Российской Федерацией", – сказал Никита Исаев в эфире радио Sputnik.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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