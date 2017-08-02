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Политолог о санкциях США против РФ: варианты у Трампа есть, а выбора нет

09:4702.08.2017
(обновлено: 09:49 02.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент США Дональд Трамп "не в восторге" от закона о санкциях против РФ, но скорее всего закон будет подписан, заявили в Госдепе. Политолог Виктор Олевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что прежде всего Белый дом недоволен давлением на него.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что и президент США Дональд Трамп, и он сам "не в восторге" от нового закона, который вводит санкции против России.

"Ни президент, ни я не особо счастливы по этому поводу. Мы ясно говорили, что это не поможет нашим усилиям. Но это решение, которое они (конгресс, – ред.) приняли, они приняли его подавляющим большинством. Президент принимает это, и все указывает на то, что он подпишет этот закон. И мы будем работать с ним", – сказал Тиллерсон журналистам

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: пойдет ли Трамп на уступки ЕС по санкциям? В этом – интрига

Сенат США в конце июля одобрил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее этот документ одобрила палата представителей конгресса. Законопроект отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето. Применительно к экономике РФ документ расширяет ряд санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). 

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или один миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.  

Недовольство администрации США законопроектом не означает ее положительного отношения к России. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог, американист Виктор Олевич.

"Когда Тиллерсон заявил, что Трамп в целом не совсем доволен законопроектом, но все равно его подпишет – это не попытка оправдаться перед Россией, это прагматичное видение того, что этот законопроект ограничивает возможности американского президента самому принимать решения по санкциям, в данном случае против России, Ирана и КНДР. Это беспрецедентный случай в американской истории, когда законодательная власть берет на себя контроль над будущим санкционного режима, лишая президента инициативы в этой сфере. Ни один президент не может радоваться тому, что его власть ограничивают. Но это не означает, что Трамп или Тиллерсон как-то особо положительно были настроены к России. Какие шаги предпринимает американская администрация в последние полгода? Госдеп США отказывался принимать в США дипломатов, которые приезжали на замену тех 35 дипломатов, которые были высланы еще администрацией (бывшего президента США) Барака Обамы. Это не было требованием конгресса, это было решение администрации Трампа и конкретно госдепартамента. Представители Белого дома в последние месяцы стали говорить об увязке возвращения российской дипсобственности в США с некими геополитическими уступками России в Сирии. Эти шаги, которые предпринимала уже администрация Трампа, это были последние капли, которые заставили Россию пойти на жесткие меры. Потому что было очевидно, что не только под давлением конгресса, но и автономно нынешняя администрация приняла антироссийский курс", – отметил Виктор Олевич.

По его мнению, несмотря на то, что у президента США теоретически остаются разные варианты реакции на одобренный конгрессом законопроект, реального выбора у него нет. 

"У Трампа было три варианта. Первый – подписать, и тогда законопроект о санкциях стал бы законом немедленно, что и произойдет. Второй – не подписывать и не ветировать, то есть не предпринимать никаких действий, и в таком случае, согласно американской конституции, законопроект стал бы законом спустя 10 дней. Третий вариант – ветировать законопроект. Но, учитывая поддержку законопроекта в сенате и палате представителей, вето немедленно было бы преодолено. И Трамп прекрасно понимал, что если он его ветирует, то законопроект все равно станет законом, а на американского президента за это снова "повесят всех собак", и это будет поводом обвинить его в действиях в ущерб США и в интересах России. В таких условиях у него уже не было выбора, и понятно было, что он подпишет", – считает Виктор Олевич.

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