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Мнение: Аваков пойдет на крайние меры при "резком движении" Порошенко

19:4701.08.2017
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© REUTERS / Shamil ZhumatovГлава МВД Украины Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков
© REUTERS / Shamil Zhumatov
В ДНР узнали о подготовке главой МВД Украины госпереворота в стране. Политолог, член ОП Крыма Александр Форманчук в эфире радио Sputnik отметил, что подобные предположения имеют основание.

 Источник (самопровозглашенной) ДНР в украинской Нацгвардии узнал о конфликте между президентом страны Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым — последний в случае своей отставки планирует госпереворот, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, из-за обострения отношений между Порошенко и Аваковым, ряд должностных лиц из руководящего состава министерства внутренних дел были уволены, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела.

Басурин добавил, что Аваков чувствует: кресло под ним зашаталось. Поэтому на 5 августа он запланировал поездку в зону проведения так называемой АТО на участки фронта, которые находятся под контролем военнослужащих украинской Нацгвардии, чтобы "дать указания командирам всех уровней в кратчайшие сроки по его личной команде выдвинуться в Киев для совершения государственного переворота".

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что подобные предположения имеют основание.

"Считаю, что высказывания Эдуарда Басурина не беспочвенны, поскольку в руководстве Украины раскол существует давно. И сколько бы (Петр) Порошенко ни стремился создать единую управленческую корпорацию, которая была бы подвластна президенту, ему это вряд ли удастся. Должность министра внутренних дел для Украины действительно является ключевой, особенно в условиях, когда в стране гуляет, по разным оценкам, от семи до девяти миллионов единиц оружия. Если учесть роль Арсена Авакова в украинской политике, то она очень своеобразная: его действительно побаиваются. Он человек импульсивный и со своей должностью просто так не расстанется. Хотя его рейтинг в обществе достаточно низкий и противоречивый — его не любят. Но он умеет оборонять свои позиции. И я убежден, что просто так их не сдаст. Это должно быть либо предметом очень крупного торга, либо Порошенко придется его дальше терпеть. Аваков имеет достаточно прочные позиции, и может, в случае "резкого движения" Порошенко, пойти на крайние меры, о которых и говорит Эдуард Басурин", —  сказал Александр Форманчук.

 

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